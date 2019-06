Felipe González insta a PP y Cs a facilitar la investidura de Sánchez: "Deberían ir un ratito al rincón de pensar"

Publicada el 24/06/2019 a las 11:44 Actualizada el 24/06/2019 a las 11:45

El expresidente del Gobierno Felipe González considera que PP antes de expresar su posición -de rechazo- sobre la investidura de Pedro Sánchez.piensen en los problemas más importantes de España y una vez que lo piensen tomen posiciones", ha declarado González a los periodistas antes de participar en un acto en la Casa de América.González también ha afeado a PP y Ciudadanos, aunque sin nombrarlos, que "legitimen" a Vox , un partido cuyo aumento, ha dicho, le preocupa como a cualquier demócrata europeo. Preguntado por el portavoz de Vox en la Asamblea Regional de Murcia,que llamó "puta" a la ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha respondido quepero ha añadido que "tiene mucha libertad para expresar el fondo de su pensamiento porque están siendo legitimados por partidos que teóricamente deberían estar defendiendo valores que ellos no respetan".El expresidente ha confiado en que haya un Gobierno socialista en España, aunque ha reconocido que es difícil ser "optimista" porque "no se sabe cómo va a salir., ha dicho, antes de dejar claro que espera "que se consiga porque lo necesita el país".Eso sí, no se ha pronunciado sobre si el líder de Podemos, Pablo Iglesias , o alguien de su partido deberían entrar en el Gobierno, y se ha limitado a decir que lo que tienen que hacer esy "componer un ejecutivo".González, que ha expresado su apoyo total al líder socialista en el proceso, ha señalado que, ni tiene por qué hacerlo, y ha opinado que el presidente en funciones estará trabajando "discretamente". Según ha dicho, le ve "moverse mucho en foros importantes para España" y supone que de puertas adentro el trabajo está siendo más discreto. "Muy públicamente no se nota, pero imagino que discretamente lo estará haciendo".