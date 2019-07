Publicada el 01/07/2019 a las 17:07 Actualizada el 01/07/2019 a las 18:55

El presidente del Gobierno en funciones,, ha reconocido una "enorme frustración" por lapara situar al candidato socialista,al frente de la Comisión Europea y al candidato popular,, en la presidencia de la Eurocámara y ha culpado al Partido Popular Europeo de no respetar el acuerdo al que habían alcanzado ambos, con el apoyo de la familia liberal, según informa Euroa Press.Sánchez ha admitido una "sensación de enorme frustración" tras un día "muy largo" de negociaciones por no haber llegado a un acuerdo sobre la renovación de los altos cargos en la UE -"muy necesario para la gobernabilidad de las instituciones comunitarias"- y tras estar "muy cerca" y ha reconocido que la "enorme disparidad de criterios y de intereses dentro del Consejo hacen muy difícil el acuerdo" en declaraciones a la prensa tras la cumbre extraordinaria maratoniana en Bruselas.El presidente del Gobierno en funciones, uno de los negociadores de la familia socialdemócrata europea, junto con su homólogo portugués,, ha culpado al Partido Popular Europeo por no haber "respetado" el acuerdo previamente alcanzado por los cabezas de lista socialista y popular europeos para que el primero asumiera la Comisión y el segundo ocupara la presidencia del Parlamento Europeo, que también contaba con el apoyo de la familia liberal.Sánchez ha lamentado que "desgraciadamente" que "habían logrado los dos spitzencandidat (cabezas de lista)" y ha dejado claro que la canciller alemana,, sí lo respetó.Sánchez ha rechazado que el acuerdo para situar a Timmermans al frente de la Comisión Europea se sellara en los márgenes de la cumbre delen Osaka (Japón), sino que fue pactado "antes de Osaka" por éste y Weber."Nos hemos encontrado con muchos obstáculos, demasiados", ha asegurado el jefe del Ejecutivo en funciones, que ha lamentado que sólo en la cumbre constataron que el acuerdoy han "tratado de convencerle" sin éxito de que "es bueno salvar la figura del spitzenkandidat". "Era el mandato que nos había hecho el Parlamento Europeo", ha recordado.Sánchez ha confiado en quelos líderes puedan "llegar a un acuerdo" sobre el reparto de cargos tras recordar que los plazos sondado que la Eurocámara elegirá a suel 3 de julio y ello influirá dicho reparto, ante la necesidad de llegar a equilibrios. "Tenemos que cumplir con los plazos y tratar de llegar a un acuerdo mañana", ha insistido.Eso sí, el jefe del Ejecutivo en funcionessi los socialistas europeos están dispuestos a desistir de su candidato Timmermans o si cederían la presidencia de la Comisión Europea por la del Consejo Europeo, después de que anoche en la terna de nombres sonaran el propio Costa y el primer ministro eslovaco,, para la presidencia del Consejo Europeo."Se pusieron muchos nombres encima de la mesa. Se han barajado muchas opciones"; ha asegurado, sin aclarar si este martes tendrá que ponerse sobre la mesa un paquete completamente nuevo."Sinceramente necesitamos todos descansar y necesitamos todos reflexionar, ser conscientes de la envergadura del desafío que tenemos todos por delante", ha concluido, alertando delde "una crisis interinstitucional entre el Consejo y el Parlamento Europeo", que deben "evitar" e insistiendo en la necesidad de "ver quien puede concitar el mayor número de apoyos". "Desde luego actuaremos en consecuencia", ha dicho.