Monasterio pide perdón a Rivera por decir que ni siquiera Malú sabe "dónde está" pero cree que hay que venir a la política "llorados"

Publicada el 09/07/2019 a las 10:30 Actualizada el 09/07/2019 a las 10:31

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio , ha pedido—su pareja sentimental—, pero ha considerado que hay que venir a la política "llorados".En declaraciones este martes a Antena 3 recogidas por Europa Press, la líder madrileña de Vox ha asegurado que sus palabras no tenían "ningún intento de alusión personal" y que simplementeEstas afirmaciones se producen después de que este lunes afirmaran quea lo que añadió que "eso es lo que quieren saber todos los españoles, que no saben dónde está, ni lo que quiere". "No lo sabe ni Malú", indicó.Así, Monasterio ha asegurado quey que ella tiene tendencia a hablar "un poco duro porque viene "del mundo de las obras". "No estoy acostumbrada a este mundo más blandito de los políticos españoles", ha explicado.En este sentido, la líder de Vox ha reiterado sus disculpas si bien ha recalcado quetodos los días, aunque ha mantenido que ella está "dispuesta" a que le ataquen y viene "sin piel fina". "En política hay que venir llorado y yo vengo a la política llorada", ha apuntado.