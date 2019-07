Aznar y González exhiben buena sintonía, alertan de la falta de centralidad y piden superar el bloqueo político

Publicada el 17/07/2019 a las 17:15 Actualizada el 17/07/2019 a las 17:56

Bloques que "buscan el antagonismo"

Y sin gobiernos, tampoco en Madrid, Murcia y Rioja

"Retrasados" en digitalización

Intercambio de guiños y bromas

Los expresidentes del Gobiernohan coincidido este miércoles en alertar de laque afecta a la política española para abordar las reformas "estructurales" y "transversales" que necesita el país, dos premisas que, según han señalado, sí que guiaron los gobiernos de PSOE y PP en los años 80 y 90. Es más, han advertido de que la actual inestabilidad puede afectar a la economía y han llamado apara no "estropear" lo conseguido hasta ahora, según informa Europa Press.Pese a las "peleas" y "discusiones" parlamentarias que les enfrentaron en el pasado como rivales políticos, Aznar y González han exhibidodurante un diálogo sobre el papel de laen el nuevo marco geopolítico, dentro del Foro DigitalES Summit 2019 en el Complejo Duque de Pastrana (Madrid). El coloquio,, ha sido moderado por, ex ministro de Defensa con el PP.González ha asegurado que España ha idohasta ahora, pero ha avisado de que hay que impedir que se "estropee", algo que, a su entender "puede ocurrir" con la situación política actual. Además, ha subrayado que "ninguna de las grandes reformas" que tiene que afrontar España "se puede hacer desde un Gobierno que no consolide mayorías". "Tiene que haber áreas de consenso muy importantes", ha exclamado.El expresidente socialista ha explicado que en el bipartismo gobern "buscando el espacio de centralidad", en una estructura política que era "centrípeta" y apostaba por la "cultura de pactos" en las cuestiones importantes. Ahora, ha proseguido, hay unpero "la característica fundamental es de bloques que no buscan la centralidad sino el"."Y cuando se busca el antagonismo se termina por darle un premio a quien está en el extremo más alejado del centro dentro de ese bloque", ha señalado, para añadir que él no habla de que hagan falta gobiernos "de amplia mayoría" sinopara afrontar la "transformación" que están viviendo a una "velocidad de crucero". Las grandes coaliciones pueden ser o no, pero lo que hace falta son áreas de consenso", ha abundado.Durante el coloquio, González ha apelado ae incluso ha defendido que los políticos puedan hacer como los maestros con los niños e ir al "rincón de pensar" para meditar lo que se "quiere hacer con España", ya que, a su entender, no se puede llevar a los ciudadanos a una nuevas elecciones.A su entender, ir de nuevo a las urnas sería como decirles a los ciudadanos, voten otra vez hasta que aprendan, en vez de que el político "aprenda a administrar el voto que le dan". Tras asegurar que con las cosas de comer "no se juega", ha pedido "pensar más en el interés general que en el personal". Al término de este acto, los periodistas han preguntado a González quién tiene que hacer ese viaje a la centralidad y ha respondido escueto:De la misma manera, Aznar hael argumento de González de que no hay que "estropear" la situación de España, en un momento en que, a su juicio, algunos están dedicados a "socavar los pilares" de su "éxito". También ha dicho estar "totalmente de acuerdo" con el expresidente socialista en que laes un "problema muy grave" en España.Así, ha indicado que antes se hacía política en la centralidad y se compartían. A su entender, "compartir objetivos y centrar la batalla política" en la centralidad es "fundamental" para "ocuparse de las cuestiones importantes" que debe afrontar un país.En este punto, y a pocos días de que Pedro Sánchez se someta al debate de investidura, el también presidente de FAES ha dicho que no se trata solo de convertirse en presidente del Gobierno pasando el trámite de la investidura, sino que hay que lograr "unapara poder tomar decisiones".Además, Aznar ha lamentado que tampoco tengan gobiernos en Murcia, la Comunidad de Madrid o La Rioja, al tiempo que ha criticado que el Congreso de los Diputados lleve meses "cerrado". Según ha agregado, la revolución es de "tal envergadura", que es necesario tener estabilidad y gobiernos."A falta de centralidad, a falta de objetivos compartidos, estamos jugando otros partiditos", ha asegurado Aznar, que ha señalado que la "en España es máxima". Es más, ha lamentado la "hoguera de" que están viviendo en España, sin que haya explicaciones de lo que se quiere hacer con el país y sin "forjar mayorías sociales".Además, Aznar ha dicho que "afortunadamente" lavive ahora "al margen de decisiones gubernamentales", pero ha alertado de que la situación actual la puede "perjudicar". De la misma manera, González ha dicho que "por el momento" la inestabilidad política no ha afectado a la economía, que se ha "desacoplado de la dependencia del poder"."Pero es absolutamente cierto que una inestabilidad prolongada genera unaen los actores, los inversores que se termina pagando muy cara", ha alertado el expresidente socialista, que cree que si "no se resuelve" la crisis política terminará por afectar a la economía española y a las reformas estructurales que hay que hacer y que son "transversales".En, tema del panel de la ponencia, González ha admitido que estánde lo que les corresponde y ha señalado que "la magnitud del cambio" les va a obligar a "revisar todas las relaciones". Además, ha apostado porlos procesos educativos, la fiscalidad, la formación profesional o las relaciones industriales. "A veces me preguntan si haría la misma. ¿Pero me toman el pelo? ¿Cómo podría hacer lo mismo después de todo lo que ha pasado?".Aznar ha subrayado que la tecnologíay lallevan a un "mundo nuevo" y ha advertido que desde un punto de vista estratégico los paísespara desarrollar esa tecnología son Estados Unidos, China y Corea del Sur, mientras que los demás van con "retraso".Aunque España tiene "grandes" con por ejemplo más fibra, ha asegurado que en este momento "las circunstancias en España no permiten la toma de decisiones sobre asuntos capitales que afectan al presente y al futuro del país". Además, ha criticado que España ni siquiera tenga unpara desarrollar esa nueva tecnología y la inteligencia artificial, lo que la sitúa en una posición de "retraso".González y Aznar han intercambiado bromas desde el primer momento. El ex jefe del Ejecutivo socialista le ha agradecido que le hiciera el "favor" de sacarle del Gobierno en 1996, y el popular leha respondido que desde que tuvo "el acierto" de hacer a González "el favor de sacarle" de Moncloa "las cosan han cambiado muchísimo en España" y "continuarán cambiando para bien".El candidato socialista ha bromeado asegurando que Serra ha querido meterles con sus preguntas "en la grilla política inmediata", provocando las risas del auditorio. Lo mismo ha ocurrido cuando el ex ministro de Defensa les ha preguntado si lo que "falla" es laen España, dado que son un país "estupendo"."Estamos los dos preocupados porque además nos ponemos", ha enfatizado González y, poco después ha añadido Aznar: "Y tal como van las cosas por el país, vamos a ser de museo".