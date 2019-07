PSOE y Podemos seguirán hablando este jueves para formar gobierno en La Rioja, tras cuatro horas de negociación sin acuerdo

Publicada el 18/07/2019 a las 09:17 Actualizada el 18/07/2019 a las 09:18

"El PSOE no quiere a Podemos en el Gobierno de La Rioja"

se han emplazado este jueves, a partir de las 10 de la mañana, a una nueva reunión para seguir hablando sobre lade la comunidad, después de un primer encuentro la pasada tarde, en el que, tras cuatro horas de negociación, no se ha alcanzado ningún acuerdo, como recoge Europa Press.Al término de la reunión, al filo de las 11 de la noche, la primera en comparecer ante los medios de comunicación ha sido la candidata a la Presidencia de La Rioja,, quien ha desvelado que ha ofrecido a Podemos-de Igualdad y de Reto Demográfico-, dos puestos intermedios de nueva creación.Dependerían de la Consejería de Servicios a las Personas, en la que también se integraría la tercera pata de la oferta del PSOE a los morados: la Dirección General de Vivienda.de estos tres cargos, ha aclarado la candidata,"donde solo están los consejeros y consejeras"."Salgo relativamente contenta, porque nos hemos emplazado a una reunión mañana a las 10 de la mañana, ellos han dicho que para madurar y pensar la oferta. Hemos hablado todo el rato de políticas transversales para todo el Gobierno, políticas de igualdad y de reto demográfico y hemos añadido vivienda", ha señalado Andreu.Esta oferta se ha concretado "en que se les han ofrecido dos viceconsejerias, la viceconsejería que entronca y acoge toda la política de Igualdad y que va influir en todas y cada una de las consejerías, y una de Reto Demográfico, que también van a influir en todas las consejerías, como ocurre en los gobiernos progresistas".A estos dos nuevos cargos se uniría una Dirección General de Vivienda. Los tres departamentos dependerían de la Consejería de Servicios a la Ciudadanía, "no de Presidencia porque no va a existir", un área que incluirá también Servicios Sociales y Prestaciones."Son temas tan vitales para nosotros que les estamos ofreciendo nuestra alma mater, para que vean nuestra predisposición de que realmente queremos algo importante con ellos, y ellos también han manifestado que son políticas en las que se sienten a gusto", ha dicho Concha Andreu.La candidata ha abundado en que "", en la reunión a las 10 de la mañana,, quien ha afirmado que en el encuentro de esta tarde "ha habido buen ambiente" y ha mostrado su "confianza en que mañana vaya a haber acuerdo, espero que mañana tengamos Gobierno".Sin embargo, la otra cara de la moneda la ofrecía momentos después con sus declaraciones la diputada regional de Podemos,, quien ha afirmado que "se ha vuelto a demostrar que el problema no eran ni una, ni dos ni tres ni 33 consejerías, el problema es que".Ha incidido en que el PSOE "se niega en redondo a que Unidas Podemos participe y colabore y se comprometa con el Gobierno de La Rioja, el secretario general del PSOE de La Rioja se ha ido de la reunión diciendo que no iban a permitir que Podemos entrara en el consejo de Gobierno"."Estamos muy tristes porque entendemos que el PSOE prefiere que gobierne la derecha en La Rioja antes que permitir que Podemos forme parte del Gobierno. Esto se hace llevados por lo que está pasando en Madrid,, que tampoco quiere que Pablo Iglesias forme parte del Consejo de Ministros", ha señalado.Romero ha reseñado que "desde hace un mes, estábamos hablando de un gobierno de coalición", para el que incluso había acuerdo, como ha recordado, "y siempre se ha hablado de un gobierno de coalición, pero ahora, porque se niegan en redondo".Así, ha afirmado que la candidata socialista "ha dicho que quiere controlar completamente el Consejo de Gobierno", mientras que, en la formación morada "entendemos que es una". Y, por eso, se han extrañado de la oferta "primero de unos altos comisionados que tampoco entendíamos muy bien a qué se referían, porque nunca ha existido esta figura en La Rioja"."Luego -ha añadido- lo han traducido en viceconsejerías. No entendemos muy bien qué encaje tendrían en la Consejería de Ana Santos, y además, ofrecen la Dirección General de Vivienda, primero para municipios pequeños y luego en su totalidad. Pero hemos dejado claro que, porque esa es la mejor manera de hacer un gobierno estable para La Rioja".Con estas propuestas de departamentos realizadas, Romero ha dicho que "no había mucha cohesión en las ofertas del PSOE, hemos dicho que hablásemos de Gobierno, que no teníamos líneas rojas, y que estábamos dispuestos a seguir hablando, pero el PSOE se ha levantado de la reunión y, ya en la puerta, nos han emplazado a otro encuentro mañana"."Esperemos que recapaciten y que vuelva la cordura al PSOE, porque ya van cambiando de opinión, ahora nos vemos abocados a que el PSOE prefiere que gobierne la derecha a que Podemos entre en el Consejo de Gobierno. Esperemos que, en la reunión de mañana, entiendan que", ha dicho la diputada morada.Y sin llegar a desvelar el sentido de su voto mañana ante estas ofertas socialistas, Romero ha asegurado que "a mí no me gustaría que mañana saliéramos de aquí sin un Gobierno de La Rioja, queremos que Concha Andreu sea presidenta de la comunidad con los votos de Unidas Podemos, porque entendemos que es la mejor forma de hacer las políticas necesarias para la región yPero ha criticado que "el PSOE se ha enrocado en que de ninguna de las maneras iban a permitir que Podemos forme parte del Gobierno riojano, y eso es un paso hacia atrás"."Hemos venido con ganas de negociar y con ganas de ceder, dispuestos a hablar de en qué consejerías podíamos trabajar mejor, pero se han enrocado en estas viceconsejerías y eso no es tratar de tú a tú y con respeto a la fuerza con la que quieren llegar a acuerdos", ha lamentado.