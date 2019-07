Sánchez se reserva el derecho a decidir el Gobierno después de escuchar los nombres que proponga Unidas Podemos

Publicada el 19/07/2019 a las 18:44 Actualizada el 19/07/2019 a las 19:03

“Sin vetos ni imposicionesseñalaron fuentes del PSOE a los pocos minutos de conocer la decisión de Pablo Iglesias de aceptar la condición impuesta por Pedro Sánchez de renunciar a formar parte del Consejo de Ministros para facilitar la formación de un Gobierno de coalición.El camino que resta, sin embargo, no será fácil. Si Iglesias ha pedido que sus representantes en el Ejecutivo sean decididos por Unidas Podemos, Sánchez advierte de que “escuchará las propuestas yUna precisión que coincide con la posición que el candidato socialista siempre ha defendido y que pasa por “consensuar. No quiero vetar a nadie pero tampoco que me impongan los nombres” porque como presidente “voy a ser el único responsable de lo que hagan”declaró el jueves en televisión.Y frente al deseo de Iglesias de abrir una negociación “integral”, que aborde al mismo tiempo el programa político y la composición del Ejecutivo, el PSOE insiste en su hoja de ruta: “Empecemos por los contenidos.