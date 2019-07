Rivera acusa a Sánchez de tener "un plan" para "perpetuarse en el poder criminalizando a los constitucionalistas"

Publicada el 22/07/2019 a las 18:00 Actualizada el 22/07/2019 a las 18:38

"Vamos a liderar la oposición"

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha vuelto este lunes a la primera línea política tras varias semanas alejado de los focos. Y lo ha hecho en el Congreso de los Diputados, durante el debate de investidura. El líder del partido naranja, que ha sido el tercero en intervenir tras Pedro Sánchez y Pablo Casado, ha aprovechado su turno de palabra para arremeter con dureza contra el candidato socialista a la Presidencia del Gobierno, al que ha acusado de intentar poner en marcha un "plan" para "perpetuarse en el poder criminalizando a los constitucionalistas"., ha señalado el líder de Ciudadanos en alusión a los que quieren "liquidar España" y a los que "no creen en el libre comercio".Rivera ha llegado al debate de investidura después de casi un mes capeando en la sombra las presiones para que su formación levantara el veto al candidato socialista y permitiera la formación de un Gobierno . Un tira y afloja para la reedición de un acuerdo como el de 2016 que incluso llegó a sumir a la formación naranja en una de las crisis internas más graves de su historia. El cisma se ha saldado, por el momento, con la salida de varios dirigentes de la formación naranja y con una propuesta de modificación de los estatutos que amplíe la composición del comité ejecutivo del partido, permitiendo así la introducción de nuevos miembros de la máxima confianza de Rivera que diluyan las voces críticas.Pero la presión externa e interna, que se ha rebajado desde que PSOE y Podemos desencallasen en las últimas horas las negociaciones para la formación de Gobierno, no ha conseguido torcer el brazo al presidente del partido naranja. Los puentes entre Ciudadanos y los socialistas continúan completamente rotos. Y eso es algo que ha podido verse a lo largo de toda la intervención., ha arrancado su turno de palabra Rivera, que ha afeado a Sánchez que lleve al hemiciclo un "discurso impostado, de cartón piedra".Durante su intervención, el líder del partido naranja ha señalado que el discurso del candidato socialista a la Presidencia del Gobierno ha sido una "cortina de humo" para "despistar" mientras en la "habitación del pánico" está repartiendo "sillas con Podemos y los golpistas". "Truco en la tribuna y trato en la habitación de al lado", ha sostenido Rivera, que ha señalado que Sánchez tiene "un plan" y "una banda" conformada por aquellos que quieren "liquidar España", en referencia a las formaciones independentistas, y por aquellos que "no creen en el libre comercio" –en referencia a Podemos–.Buena parte del discurso de Riveracon formaciones nacionalistas e independentistas tras las elecciones autonómicas y municipales del pasado mes de mayo. Así, ha hecho alusión a Navarra, Baleares, Valencia o la Diputación de Barcelona, donde la socialista Núria Marín fue elegida la pasada semana presidenta de la institución gracias al acuerdo alcanzado con Junts per Catalunya. "El lado correcto no es estar con Bildu, Puigdemont o con Torra. El lado correcto es estar con la Constitución", ha señalado el presidente de Ciudadanos.El líder de Ciudadanos también ha sacado a colación, como ha hecho durante las últimas semanas, los incidentes durante la manifestación del Orgullo o durante la marcha feminista del 8 de marzo. "¿Qué está provocando el plan Sánchez? Grandes dosis de sectarismo, un sectarismo que está usted liderando. (...) Está colaborando con quienes siembran odio", ha aseverado Rivera, añadiendo que para ir al 8-M "hay que pedirle permiso a Carmen Calvo" y para ir al Orgullo "a Marlaska, que las calles son suyas"., ha completado Rivera.Por todo ello, el presidente de la formación naranja ha dejado claro que su partido se opondrá a "ese plan" de "división y enfrentamiento"., ha aseverado Rivera, añadiendo, entre otras cosas, que su formación estará "al lado de las familias para que el sablazo fiscal" que se está preparando "no afecte a sus bolsillos". "Vamos a liderar la oposición", ha completado el líder de Ciudadanos, que apenas se ha referido durante su discurso al PP. "Para bloquear el estudio de su tesis doctoral o el máster de Casado, no me llamen, llámense ustedes", ha sido uno de los pocos dardos lanzados.