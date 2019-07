Un Juzgado de Madrid decreta que los 'riders' de Deliveroo son trabajadores de la empresa y operaban como falsos autónomos

Publicada el 23/07/2019 a las 15:42 Actualizada el 23/07/2019 a las 15:43

La empresa defendió que los 'riders' son autónomos

El Juzgado de lo Social número 19 de Madrid ha estimado la demanda interpuesta por la Tesorería General de la Seguridad Social contray declara que los cerca de 500 repartidores demandantes, conocidos como riders, estabanen que prestaron sus servicios.En una extensa sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, el magistrado concluye que "en la prestación de servicios de los repartidores afectados por el proceso, durante el periodo al que se refiere el acta de liquidación,, lo que conduce a la estimación de la demanda".La resolución, contra la que Deliveroo apelará, es fruto de la vista oral celebrada el pasado 31 de mayo fruto de la demanda cursada por la Tesorería general de la Seguridad Social tras una acta de la Inspección de Trabajo, por la quede la región que formaban parte de la empresa.El informe de Inspección de Trabajo determinaba que estos repartidores estaban bajo unaordinaria con la compañía Deliveroo.El magistrado establece que "los repartidores esencialmente han ejecutado un, que es la única que controla la marca Deliveroo, su aplicación informática y toda la información que se desprende de ella"."De hecho, es patente la falta de una organización empresarial en un sentido mínimamente estricto de los repartidores aisladamente considerados, al punto de que era preciso", argumenta la resolución judicial.En el fallo también se considera acreditado que "lo esencial es que una vez aceptado el pedido, el mismo había de atenderse (por parte de los repartidores) de acuerdo con las detalladas instrucciones determinadas por la empresa,".La sentencia ahonda en que la empresa "contaba con una compleja organización de todas las actividades de los trabajadores" hasta el punto de que"determinando la forma en la que se podían abonar e incluyéndolas en las facturas, que eran elaboradas por la propia empresa"."Lo que todo ello evidencia es que la empresa no se ha limitado a contratar un servicio de transporte de comida en el que lo esencial sea la entrega en sí sin entrar en el detalle de cómo se ha de realizar, sino que, homogeneizándola para todos los repartidores, a quienes se anima a presentarse como parte de Deliveroo y a quienes, como antes vimos, se les entregaron medios de trabajo con esa marca", señala el juez.Ello es "perfectamente comprensible" atendiendo a que cabe apreciar conforme a "toda lógica que lo que se ofrece a los restaurantes y a los clientes no es una mera labor de intermediación entre ellos, sino, que es lo que en realidad cabe entender que conocen y contratan esas personas, servicio que parece oponerse a la posibilidad de que los repartidores realicen el reparto en la forma que tengan por conveniente"."Su margen real de autonomía se limita así a aspectos que estimo que no son determinantes en orden a la calificación de la relación como laboral, como es la elección del medio de transporte (como se ha dicho, de importancia muy relativa en este caso), la concreta ruta (aunque parece evidente que elegirán la más corta) y la posibilidad de rechazar el pedido", argumenta la resolución. Tampoco ve dudas en lo relativo a la "ajenidad" en la relación laboral que"Simplemente es retribuido por el mero hecho de realizar su trabajo personal y pese a que eventualmente pudiera asumir el no ser retribuido en caso de que la incidencia en el transporte le fuera imputable (y ello aceptando a meros efectos dialécticos que sea más veraz la última de las alternativas antes expuestas) no se puede pasar por alto que en todo el periodo al que se refiere este proceso el trabajador tenía al final una retribución garantizada por hora", subraya.Por otro lado, y a "mayor abundamiento", la empresa ha proporcionado a los repartidores, entre los que se encontraba la mochila que portaban, aspecto éste constatado por la Inspección.Por su parte, desde la empresa recalcaron en vísperas del juicio que los riders son trabajadores autónomos que ven en Deliverooy que la "flexibilidad" que ofrecen es la principal razón para colaborar con ellos, como prueban las 600 solicitudes a la semana que reciben para trabajar como repartidores.Al respecto, fuentes de Deliveroo detallaron que los usuarios no tienen la obligación de iniciar sesión en la aplicación "ni de aceptar pedidos" (los riders pueden rechazar pedidos). ", pudiendo cambiar de planes cuando lo consideren, y pudiendo trabajar para varias compañías al mismo tiempo", enfatizan.Como dato, recalcaron que el 85% de los riders en España afirman que lo que más valoran de trabajar con Deliveroo es la flexibilidad, algo útil para estudiantes (el 25% de los riders en España) y para las personas que necesitan cuidar a sus dependientes. En promedio, los riders en EspañaPor otro lado, enfatizaron que la media de los riders de Deliveroo cobran alrededor de, "muy por encima" del salario mínimo. De hecho, subrayaron para un rider "prototipo" que trabaja 25 horas por semana, significa un ingreso mensual de más de 1.200 euros brutos al mes. Además, plantearon que los riders a menudo trabajan con diferentes plataformas multiplicando así sus ingresos.Desde Deliveroo aseguraron que actualmente un trabajador tiene que elegir entre "seguridad y flexibilidad" en su actividad laboral. "".En esta línea, entienden que el problema con la legislación actual el problema es que si las plataformas ofrecen beneficios correspondientes al estatus de empleado a un trabajador autónomo,y, como resultado, la flexibilidad que tiene desaparecería. Por ello, Deliveroo quiere que "los riders tengan ambas: flexibilidad y seguridad".