Calvo confirma que Sánchez descarta una coalición y reabre la puerta a un pacto a la portuguesa

Publicada el 26/07/2019 a las 14:42 Actualizada el 26/07/2019 a las 16:21

“Al Gobierno de coalición le ha cerrado las puertas Unidas Podemos, no hay más”, aseguró este viernes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la vicepresidenta en funciones, Carmen Calvo. “Está rechazado”, como “ha podido ver todo el país”, y“Ese espacio está concluido, concluyó ayer [por el jueves], al cerrar [Unidas Podemos] por segunda vez el paso a un presidente socialista. No se puede pasar hoy sobre eso como si no hubiera ocurrido”, advirtió.¿Y qué sucede ahora? Calvo recordó que el propio Pedro Sánchez anunció el jueves por la noche en Telecinco que su intención es “explorar” alternativas, entre las que puede estar, señaló, un pacto de investidura que comprometa el apoyo de UP al Gobierno sin entrar en el Ejecutivo, como“Habrá que explorar un programa de elementos en los que converjamos”, apuntó la vicepresidenta. “Comode iniciativas legislativas o de objetivos políticos como el que el presidente ofreció al señor Iglesias durante todo el mes de junio”. Pero no hay espacio para buscar una coalición, insistió Calvo, entre otras cosas porque las formas empleadas por Unidas Podemos estos días no les han parecido “aceptables”. “La investidura no es una negociación; lo vivido desde la tribuna [del Congreso], en el fondo y en la forma, nos aleja de esa hipótesis”. No obstante, añadió, “se puede explorar un programa de acuerdos mínimo o máximo para la legislatura, el presidente está en disposición positiva”.La vicepresidenta, en respuesta a las preguntas de los periodistas, excluyó de los escenarios que se abren a partir de ahora la posibilidad de explorar“El PP es el partido mayoritario del campo de la derecha y nuestro adversario natural, Unidas Podemos no lo es. Otra cosa distinta es que podamos asumir elementos de Estado con otro partido de Estado”.