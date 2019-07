La acampada de los sin techo seguirá en el Paseo del Prado de Madrid y exige soluciones a Almeida

Publicada el 31/07/2019 a las 16:59 Actualizada el 31/07/2019 a las 17:29

La acampada de las personas sin hogar seguirá en el Paseo del Prado de Madrid después de que la Policía Municipal haya desalojado la docena de tiendas que habían instalado este miércoles en la misma Plaza de Cibeles, en la entrada de la sede del Ayuntamiento, y. Los acampados exigen al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, soluciones, y no moverles de un lado a otro."Queremos soluciones, no que nos estén moviendo de un lado a otro como si así se fuera a solucionar el problema", ha declarado a Europa Press una de las acampadas, María, de vuelta al Paseo del Prado. De la docena de tiendas instaladas,Por su parte, Martínez-Almeida se ha dirigido este miércoles a las personas sin techo acampadas diciéndoles que "" y ha reiterado que de los cerca de 80 acampados solo 12 son personas sin hogar, en los que el Ayuntamiento "centra sus esfuerzos".La vicealcaldesa, Begoña Villacís, ha insistido en que sólo doce son personas sin techo y que el resto de la acampada "son activistas". Estas declaraciones chocan con las de los miembros de la acampada. "Dicen que sólo hay doce sin techo pero somos todos. Creemos que querían deslegitimar la acampada diciendo que es una acampada activista, una simple protesta,", decía el ahora detenido y portavoz de los acampados, Micky Carrera.La acampada de las personas sin techo había trasladado a primera hora de este jueves una docena de tiendas –tantas como número de personas sin hogar real hay en ella según el Ayuntamiento– a la plaza de Cibeles, una acción con la que trataban de alertar de "la estrategia de deslegitimización de Pepe Aniorte (delegado de Familias, Igualdad y Bienestar Social) para"."Es insultante porque todos los que estamos somos personas sin techo y (Aniorte) lo sabe. Y sabe que el Samur no ha querido atendernos en ningún momento", ha declarado. "Han dicho que son doce sin techo. Pues aquí van a tener doce tiendas con doce sin techo. Que empiecen a realojarlos pero cuando realojen a uno van a tener a otro sin techo porque según el último recuento", ha manifestado el portavoz.