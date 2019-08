PP y Cs apoyan que Vox esté en la comisión de Secretos Oficiales del Congreso, pero todo depende del PSOE

Publicada el 04/08/2019 a las 15:30 Actualizada el 04/08/2019 a las 15:31

"Harán lo imposible por vetarnos"

Cs apela a "la costumbre"

Los independentistas fueron vetados pero entraron

y también en el único autorizado para acceder a, pero, dada la actual composición del Congreso, los votos del PSOE serán imprescindibles para garantizar la entrada de los de Santiago Abascal en este selecto club. Informa Europa Press.Cada vez que se inicia una legislatura,, el órgano con acceso a los secretos de Estado y que controla las actividades del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).y, para ser elegido, se necesita el apoyo mínimo de tres quintos de la Cámara –al menos 210 votos–, es decir, es necesario llegar a acuerdos entre los grupos parlamentarios para poder obtener el respaldo mínimo.La tradición es que los elegidos sean los portavoces de cada grupo parlamentario, pero el secretario general de Vox, Javier Ortega Smith,"Hicieron lo imposible por mandarnos al sitio del hemiciclo donde menos se nos viera, han hecho lo imposible porque no estemos en prácticamente ninguna mesa de comisión y en la de secretos intentarán exactamente lo mismo", ha asegurado, en declaraciones a Europa Press.A las tres formaciones les bastó unir sus votos para conseguir que las candidatas de Vox se hicieran con tres vicepresidencias y una secretaría, y derrotaran a los aspirantes que el PSOE había propuesto para esos puestos.El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, por su parte, recuerda que, incluidos los de carácter nacionalista., cuando por primera vez tuvo grupo propio en el Congreso. Después, en 2011 los independentistas volvieron al Grupo Mixto y el PP, que entonces tenía mayoría absoluta, les vetó alegando que podían trasladar la información reservada a los miembros de la coalición abertzale Amaiur, que integraba a los herederos de la antigua Batasuna.En la legislatura siguiente,como tampoco vetó al diputado de la antigua Convergència Jordi Xuclà, que fue el candidato propuesto por el Grupo Mixto.Los que no respaldaron a ninguno de los dos fueron los diputados de Ciudadanos, que, con Gabriel Rufián de portavoz, y que Junts es el partido con más escaños del Mixto.Conservadores y naranjas se muestran dispuestos a contribuir a la entrada de Vox, peroporque entre los tres no llegan a los 210 votos y necesitan forzosamente el apoyo del PSOE.