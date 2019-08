Publicada el 06/08/2019 a las 16:57 Actualizada el 06/08/2019 a las 17:47

Ayuso no responde sobre su actuación

1. En abril de 2012, cuando Isabel Díaz Ayuso acepta la donación del 50% de Sismédica SL que le hace su padre, éste tenía ya deudas impagadas que había avalado personalmente y el Grupo MC estaba en quiebra. ¿Conocía Isabel Díaz Ayuso esa situación?



2. En caso de que Díaz Ayuso conociese esa situación, ¿no se planteó que la donación podría ser un alzamiento de bienes y que en ese caso ella estaría actuando como cooperadora?

Y prácticamente las mismas preguntas le fueron planteadas hace seis semanas, cuando infoLibre publicó los datos sobre la primera donación recibida, la del piso en el centro de Madrid.

Para Ciudadanos, que Isabel Díaz Ayuso pueda haber cometido un delito de alzamiento de bienes por haber recibido dos inmuebles de su padre cuando éste era moroso y, por tanto, estaba inhabilitado para hacer donaciones,. Así lo consideró este martes el líder del partido naranja en la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, que a preguntas de los periodistas se negó a "entrar a valorar" las revelaciones desobre la que será, a partir de la semana que viene, la próxima presidenta autonómica de la región en una coalición entre el PP y Ciudadanos apoyada por Vox.Tal y como ha informado este diario, la cesión de al menos dos inmuebles por parte de los padres de Ayuso a la dirigente del PP podría haber permitido a éstos mantener su patrimonio para evitar que fuera embargado, y Ayuso podría haber sido colaboradora necesaria de un eventual delito de alzamiento de bienes si conociera el propósito de la transmisión. Pero para Aguado, una semana de que se celebre la votación de investidura para elegir nuevo presidente de la Comunidad de Madrid. "Tendrá que ser ella la que tenga que dar explicaciones si lo considera oportuno, yo no voy a entrar a valorar", se limitó a afirmar este martes el líder autonómico de Ciudadanos.Para el partido naranja, que Ayuso haya podido cometer un delito de alzamiento de bienes es únicamente parte de un problema "que afecta a su familia" y que "nada tiene que ver con la política autonómica", en palabras de Aguado. "A día de hoy", señaló el dirigente de Ciudadanos, el presunto delito cometido por su futura socia de gobierno "no tiene implicaciones con la administración regional ni por supuesto con ella". Y, por consiguiente, para Aguado las informaciones publicadas porforman "parte de, y no son "algo con contenido que pueda tener connotaciones de corrupción o de algún tipo de irregularidad".La línea argumentativa de Aguado es la misma que utilizó este mismo martes la propia dirigente del PP, que aseguró que "es absurdo" investigar estas operaciones y criticó a los que, a su juicio, están intentando "escarbar en cómo arruinaron" a su "familia hace ocho años". "Están hablando de una familia anónima y de hace más de una década", sostuvo Ayuso, queen las diversas informaciones pero que insistió en que publicar esos hechos es un intento de "atacarla políticamente".Pese a las declaraciones de Díaz Ayuso, lo cierto es que las informaciones de[puedes consultar aquí todas las noticias desveladas por este periódico sobre el caso] tienen que ver. En concreto, las preguntas que este lunes le trasladó este periódico respecto a la donación del local de oficinas fue la siguiente:La respuesta literal de la dirigente del PP este lunes, a través de su portavoz, fue la siguiente: "En esa etapa su padre estaba gravemente enfermo, su madre jubilada yPero este periódico no le había preguntado por el estado de salud de su padre –fallecido en 2014– ni por la situación laboral de su madre, sino por su participación en una operación de transmisión de bienes realizada presuntamente de forma ilegal. En una donación hay dos partes: el donante –en este caso, ambos progenitores en el piso y únicamente su padre en el local de oficinas– y el donatario, la persona que recibe los bienes –en este caso, Isabel Díaz Ayuso–. Todas las preguntas, no con la de sus padres.El artículo 257 del Código Penal castiga como delito de alzamiento de bienes aquella conducta que realiza un deudor con el objetivo de disminuir su patrimonio para frustrar el derecho del acreedor a cobrar su deuda. Se castiga enajenar u ocultar bienes una vez que el acreedor entabla un procedimiento de ejecución, pero también cuando es "previsible" que dicho procedimiento se vaya a iniciar. El autor del delito es quien enajena el bien en perjuicio de sus acreedores ysi conoce el propósito de la transmisión del bien. El alzamiento está castigado con penas de cárcel de uno a cuatro años, que se elevan hasta un máximo de seis años si la deuda que se trata de eludir es de Derecho público y la acreedora es una persona jurídico pública.La diferente pena es importante a la hora de determinar la prescripción. En la versión agravada del delito, cuando la deuda que se trata de eludir es de Derecho público, la prescripción se produce a los diez años. En todos los demás casos prescribe a los cinco. Las dos operaciones en las que participó Isabel Díaz Ayuso se produjeron el 7 de octubre de 2011 y el 16 de abril de 2012, de forma que habrían prescrito. Uno de los acreedores de los padres de Ayuso era Avalmadrid, cuyos dos principales accionistas son la Comunidad de Madrid y Bankia, cada uno con algo más del 30% del capital.Juristas consultados por este periódico explicaron que, en relación a un presunto alzamiento de bienes, también hay que tener en cuenta el artículo 1297 del Código Civil, que presume "celebrados en fraude de acreedores todos aquellos contratos por virtud de los cuales el deudor enajenare bienes a título gratuito".. Los contratos celebrados en fraude de acreedores son rescindibles. El artículo siguiente (1298) estipula que quien "hubiese adquirido de mala fe las cosas enajenadas en fraude de acreedores, deberá indemnizar a éstos de los daños y perjuicios que la enajenación les hubiese ocasionado, siempre que por cualquier causa le fuera imposible devolverlas".