Pablo Iglesias, sobre el rechazo del PSOE a su propuesta: "Si quieren elecciones, que lo digan abiertamente"

Publicada el 20/08/2019 a las 21:28 Actualizada el 20/08/2019 a las 22:11

Lamenta que el Gobierno no actuara antes en la crisis del 'Open Arms'

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha concedido una entrevista este martes a Antena 3 con el objetivo de valorar la última propuesta del partido morado al PSOE para formar un Gobierno de coalición y el rechazo de los socialistas, conocido horas más tarde. El dirigente ha asegurado que pese a que es "grave" que se le haya vetado de ese hipotético Ejecutivo, han aceptado "la exigencia más inaceptable"., ha arremetido.Iglesias, que ha confirmado que envió él mismo por WhatsApp a Sánchez la propuesta, ha afirmado que las urnas, al no darle la mayoría absoluta al PSOE, le han dicho "que negocie". "Hay que respetar la voluntad popular y ponernos de acuerdo.", ha asegurado, criticando que el presidente en funciones se haya ido de vacaciones en agosto en vez de buscar un pacto que evite las negociaciones de última hora.", ha señalado el dirigente morado, que ha reivindicado que "la gente tiene que entender que casi los 4 millones que votaron a Unidas Podemos tienen los mismos derechos que los ciudadanos que votaron a otros partidos que sean Gobierno". Sobre la desconfianza mutua a la que aluden tanto el PSOE como el Ejecutivo en funciones para rechazar una coalición, Iglesias ha afirmado que "la clave en política debe ser las garantías, no la confianza (...)".El secretario general de Podemos ha lamentado que el Gobierno de Pedro Sánchez haya "tardado 15 días" en ofrecer ayuda a los migrantes y refugiados que viajan a bordo del buque de rescate Open Arms."No entiendo por qué esto que se ha hecho ahora no se hizo antes.", ha señalado Iglesias.El líder de la formación morada se ha expresado así después de conocer la decisión de la Fiscalía de Agrigento (Sicilia), que ha ordenado el secuestro provisional del barco y el desembarco de las decenas de migrantes y refugiados que siguen a bordo., ha insistido Iglesias, para después lamentar la situación de los migrantes tras la orden del fiscal Luigi Patronaggio. "Parece que ahora les van a detener a todos", ha apuntado el dirigente.