Ayuso aporta cuatro datos falsos para intentar justificar sus cinco años sin pagar el IBI

incumplió durante cinco años su obligación de pagar el IBI por un inmueble de su propiedad, que figuraba a nombre de una empresa denominada. La deuda se fue acumulando y todos los intentos de cobro del Ayuntamiento de Madrid fueron infructuosos. Así lo desvelóel pasado 7 de agosto [puedes leer aquí la información]. Este lunes, en una entrevista en El Programa del Verano de Tele 5,con las siguientes palabras: "No es una empresa mía, es una empresa que he heredado muerta, que estaba ya subastada y que ya forma parte de otras personas. Es una empresa que yo heredé, ni siquiera como administradora, ya venía con pérdidas, llevaba años sin actividad".Ante una pregunta de la presentadora del programa,, la presidenta madrileña añadió la siguiente información: "Es una empresa que me dio mi padre, que ya estaba de baja médica, que sabía que estaba enfermo y que no iba a durar mucho. Le preocupaba que el poco patrimonio que él tenía, lo heredáramos y entre ellos estaba esa sociedad, que a su vez tenía a su nombre una oficina que iba a ser subastada. Y como muchas veces pasa en ese tipo de inmuebles, cuando va a ser subastada, en el tiempo que pasa entre un propietario y el siguiente, muchas veces... Yo creo que vamos,. Y esa es la situación".analiza las cuatro afirmaciones de Ayuso y explica cuál es la realidad, tal y como demuestran los diversos documentos que se reproducen en la información.

1. "No es una empresa mía"

Isabel Díaz Ayuso y su hermano Tomás son propietarios de Sismédica SL, al 50%,. Ese día, su padre les donó las acciones en una operación realizada ante notario, sospechosa de un delito deya que en ese momento el padre era avalista solidario de una deuda de 400.000 euros con Avalmadrid que ya estaba en mora. [Puedes leer aquí la información].Desde entonces, la empresa ha sido siempre de los dos hermanos. Así lo reconoce la propia Ayuso en, ante la Asamblea de Madrid. Allí declara que es dueña del 50% de una sociedad limitada. Aunque no facilita su nombre, en su momento confirmó a este periódico que se trataba de Sismédica SL.

2. "La heredé muerta. Llevaba años sin actividad"

Tampoco es cierto que "heredase" la empresay que llevase años "sin actividad".Para empezar fue una donación, no una herencia. Tanto Ayuso como su hermano renunciaron a la herencia de su padre, fallecido en 2014. Y lo hicieron porque. El 7 de octubre de 2011, los padres de Ayuso le donaron un piso en el centro de Madrid a ella y una vivienda unifamiliar en el municipio abulense de Sotillo de la Adrada a su hermano. Y el 16 de abril de 2012, el padre les donó a los hermanos el local de oficinas en Madrid, que estaba a nombre de la sociedad Sismédica SL.Este modus operandi demuestra que el padre les donó los inmuebles que tenían valor para quedarse sólo con las deudas.a sus hijos una empresa "muerta", después de transferirles mediante donaciones las propiedades que tenían algún valor.Losdemuestran que la compañía estaba viva. Su actividad era, precisamente,. En 2012 declaró por ese concepto unos ingresos de 17.203 euros, mientras que en 2013 esa cantidad se incrementó ligeramente hasta los 18.284 euros.Pues no lo sabemos por la sencilla razón de que ese año Sismédica SL dejó de presentar las cuentas en el Registro Mercantil, incumpliendo así la obligación legal que tienen todas las sociedades de informar anualmente de su contabilidad.Cuando este periódico le preguntó en su día por qué había dejado Sismédica SL de cumplir con esa obligación, el portavoz de Ayuso respondió que ella "". El administrador único es su hermano Tomás., difícilmente podía estar "muerta" una sociedad" en abril de 2012 y seguir con su negocio al año siguiente.

3. "Estaba ya subastada"

, afirma la presidenta madrileña. Es probable que Ayuso quisiera decir que lo que estaba "subastado" era el inmueble de Sismédica SL y no la empresa, pero analicemos en todo caso ambas posibilidades.Como se ya indicó, la empresa sigue siendo de los hermanos Ayuso a día de hoy y siguió con su negocio en 2013. Y, la compañía celebró una Junta Universal para aprobar las cuentas del ejercicio anterior. Una Junta en una sociedad mercantil es "universal" cuando están presentes todos los socios. Por tanto, salvo que hubiesen presentado un documento falso en el Registro Mercantil, el 30 de junio de 2014 ambos hermanos celebraron una reunión en la que acordaron imputar a pérdidas de ejercicios anteriores¿Y qué ocurrió con el local de oficinas? Sobre el inmueble pesaba una hipoteca por un préstamo de 175.000 euros que le había concedido Bankinter a Sismédica SL, el 20 de octubre de 2010. Ese dinero había ido al grupo empresarial MC, propiedad en un 25% de los padres de Ayuso. Cuando Sismédica SL dejó de pagar las cuotas del crédito, Bankinter inició un procedimiento de ejecución hipotecaria. En ese proceso,y el decreto de adjudicación a favor de Bankinter se expidió por el Juzgado. La entidad bancaria cedió el local a una filial, Intermobiliaria SA, que es quien figura desde entonces como titular.Por tanto, tampoco el local de oficinas estaba "subastado" cuando en abril de 2012 Ayuso "heredó" la empresa que lo tenía a su nombre, sino que

4. "No creo que mis padres estuvieran pendientes del IBI"

5 de septiembre de 2013: en el BOAM (Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid) número 6.998, página 819, se publica una diligencia de embargo.

5 de mayo de 2015: en el BOAM número 7.405, página 391, se publica una providencia de apremio y diligencia de acumulación.

13 de enero de 2016: en el BOE (Boletín Oficial del Estado) número 11, suplemento 1, página 7.013, se publica una notificación de ejecución.

11 de noviembre de 2016: en el BOE número 273, suplemento 1, página 15.439, se publica una notificación de ejecución.

9 de agosto de 2017: en el BOE número 189, suplemento 1, página 8.089, se publica una notificación de ejecución.

Cada vez que un periodista o un político le ha preguntado durante los dos últimos meses a Ayuso por su actuación en los escándalos que le afectan, en vez de contestar por lo que le preguntaban, respondía diciendo que se estaba "hurgando" en asuntos privados de su familia y de su padre fallecido. Por eso llama especialmente la atención esta frase de la presidenta madrileña: "Como muchas veces pasa en ese tipo de inmuebles, cuando va a ser subastada, en el tiempo que pasa entre un propietario y el siguiente, muchas veces... Yo creo que vamos,".Los padres de la dirigente del PP no tenían que estar pendientes del pago del IBI, precisamente porque. Ese día el padre y la madre presentaron su dimisión como administradores solidarios de la empresa y traspasaron las acciones a sus hijos. Por tanto, desde ese 16 de abril de 2012,(como dueña de la mitad del capital)(como propietario de la otra mitad y administrador único)al Ayuntamiento de Madrid.Y resulta que los cinco años de IBI impagados se corresponden con las cantidades que Sismédica SL tenía que haber abonado en el otoño de. Durante todo ese tiempo, la empresa y el local fue propiedad de los hermanos.El pago del IBI correspondiente al, tras la subasta del 30 de diciembre del año anterior y la posterior adjudicación a Bankinter, ya no correspondía a Sismédica SL, sino al nuevo titular: Intermobiliaria SA., con independencia de que esté en marcha un proceso de embargo. Todas las notificaciones publicadas por el Ayuntamiento de Madrid tienen como demandado a Sismédica SL.El Ayuntamiento de Madrid siguió los trámites habituales para intentar cobrar la deuda, incluyendo la notificación a través de diarios oficiales, que se realizaen su domicilio.encontró hasta cinco notificaciones del Ayuntamiento de Madrid reclamando a Sismédica SL el pago de sus deudas. Aparecieron en los siguientes boletines oficiales y en las fechas indicadas:Todas esas notificaciones correspondían, por tanto, al impago del IBI durante el periodo de tiempo en que el local de oficinas fue propiedad de Sismédica SL y en queeran Isabel Díaz Ayuso y su hermano.[Puedes consultar aquí todas las informaciones desveladas porsobre el caso Ayuso].