La presidenta de Avalmadrid es cesada como alto cargo del Gobierno regional en pleno escándalo por el 'caso Ayuso'

Publicada el 29/08/2019 a las 11:53 Actualizada el 29/08/2019 a las 12:44

ha sido cesada de su cargo como directora general de Economía de la Comunidad de Madrid. La hasta ahora alto cargo del Ejecutivo regional se ha visto salpicada durante los últimos meses por la crisis de Avalmadrid, la entidad semipública que se encuentra en el ojo del huracán tanto por el caso Ayuso como por el expediente sancionador que le ha abierto el Banco de España tras detectar numerosas irregularidades en la concesión de avales a lo largo de los últimos años. Un procedimiento que todavía no ha concluido y en el que el supervisor pide una sanción de 100.000 euros para Avalmadrid y de 50.000 euros para la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid.El cese de Rey aparece reflejado en el. "De conformidad con lo dispuesto en los artículos 21.m) y 31.c) de la Ley 1/1983, de 13 de diciembre, de Gobierno y Administración de la Comunidad de Madrid, a propuesta del Consejero de Economía, Empleo y Competitividad, el Consejo de Gobierno previa deliberación, en su reunión del día 27 de agosto de 2019, dispone cesar a doña Rosario Rey García como Directora General de Economía, Estadística y Competitividad, con agradecimiento de los servicios prestados", figura en el decreto 111/2019 Rey ha sido apartada de su puesto en el Ejecutivo madrileño, una empresa propiedad en un 25% de los padres de la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La todavía presidenta de Avalmadrid no ha aclarado ni si la entidad semipública hizo algún tipo de comprobación sobre los datos de la firma antes de darle el préstamo ni ha explicado por qué Avalmadrid lleva siete años incumpliendo la decisión del Comité de Morosidad de proceder contra los avalistas del préstamo.Avalmadrid tampoco ha explicado, a pesar de las preguntas de, quiénes fueron los responsables directos de que la entidad no haya actuado frente a los avalistas del préstamo impagado concedido a MC Infortécnica y, por tanto, no haya intentado recuperar unos fondos que en una parte significativa tienen un origen público. Además, también ha rechazado aclarar si después de conocerse todos estos detalles Avalmadrid va a ponerse manos a la obra parapor los padres de la actual presidenta madrileña.Hace varias semanas, el diputado de Más Madrid Eduardo Gutiérrez le envió a Rosario Rey un escrito certificado instándole a que actúe para recuperar ese dinero. "El objetivo de las acciones legales que", le advierte Gutiérrez. De momento, no consta que Rosario Rey haya reaccionado.A preguntas de, desde la Comunidad de Madrid señalan que todavía se desconoce quién sustituirá a Rey como directora general de Economía en el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.