La Fiscalía pide que el exdirector general de Televisión de Castilla-La Mancha Nacho Villa devuelva 118.000 euros malversados con Visas Oro

Publicada el 03/09/2019 a las 18:04 Actualizada el 03/09/2019 a las 19:11

Contratación de un periodista

El Ministerio Fiscal ha formalizado unante el Tribunal de Cuentas, derivado de la demanda presentada en marzo de 2018 por el Gobierno de Castilla-La Mancha, para solicitar que condene al exdirector general de RTVCM,—más cerca de 25.000 en intereses— que considera, entre otras cosas, por el mal uso de sendas tarjetasa nombre del exdirector general, según informa Europa Press.Según el escrito de la Fiscalía, consultado por Europa Press, Villa realizó congastos por importe de"carentes de cualquier justificación, por no haber aportado factura o por no haber realizado la liquidación exigida, bien por tratarse de gastos personales o bien por no constar la identidad de los comensales" en el caso de gastos en restaurantes.El escrito también habla deretirados en cajeros automáticos con cargo a estas tarjetas entre el 5 de julio de 2013 y el 18 de octubre de 2014, gastos que considera. "No consta el destino o aplicación que el demandado dio a esa cantidad, lo que da lugar a la existencia de unen los fondos por ese importe".La petición de responsabilidades por parte de la Fiscalía se hace efectiva a losdel ente durante el mandato de Villa, Ramón Villaverde, Jerónimo de Mesa y Luis Vicens. Según el relato del fiscal, "omitieron realizar eldispuestos por Villa y el uso de la tarjeta de crédito".La contratación de un periodista deportivo,, también es objeto de estudio por parte de la Fiscalía.Así, recuerda la relación laboral entre RTVCM y este trabajador en los cuatro años en los que Villa gestionó el ente. Según la relación expuesta en el escrito, precisa que desde septiembre de 2011 hasta julio de 2012 tuvo un contrato dede retribución; desde agosto de 2012 a julio de 2013 pasó a un contrato de; y de agosto de 2013 data en concepto deuna asignación demás 1.500 si el programade mediodía supera la media mensual de la cadena.De este último contrato, que tasa en, explica la Fiscalía que fue, y el primer pago mensual se hizo a cuenta antes de que el contratado hubiera emitido la correspondiente factura."Las fechas de todos ellos", argumente la Fiscalía, que añade que esos 78.000 euros "y de justificación por hacer referencia a servicios previamente contratados, prestados y retribuidos".Termina la acusación asegurando que Villa "realizó continuascuya justificación no existe", a lo que suma que "durante 12 meses ordenó pagar retroactivamente a una misma persona la indebida cantidad de 6.500 euros por una actividad que ya había sido satisfecha".