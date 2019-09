Sánchez culpa a la derecha y a Unidas Podemos y pide el voto para el PSOE: “Nos lo han hecho imposible”

Publicada el 17/09/2019 a las 21:29 Actualizada el 17/09/2019 a las 22:17

No asumir los resultados

El presidente del Gobierno en funciones,, pidió esta noche que los españoles“El 10 de noviembre tenemos una oportunidad de decir las cosas mucho más claras”, señaló dirigiéndose a los ciudadanos.En estos términos se expresó el candidato socialista tras cerrar la ronda de consultas de Felipe VI y anunciar que “el país se veel 10 de noviembre por falta de una mayoría que garantice la formación de Gobierno.“Le pediremos a los españoles que lo digan aún más claro” que el 28 de abril y el 26 de mayo, cuando dieron la victoria al PSOE, paray que todos los partidos lo entiendan”.Sánchez subrayó que los españoles hablaron muy claro en las elecciones generales del 28 de abril y en las del 26 de mayo. Yde no haber querido aplicar lo que dijeron las urnas. “Lo hemos intentado todo y nos lo han hecho imposible”, señaló. “Ha sido imposible aplicar el resultado electoral”, concluyó.“Desgraciadamente dos fuerzas conservadoras y una de izquierdas han preferido bloquear” lo que dijeron los electores. Por esa razón pidió a los españoles en rueda de prensa desde el Palacio de la Moncloapara que se pueda formar un “gobierno sólido y no haya más bloqueos”.Sánchez acusó a PP, Ciudadanos y Unidas Podemos deelectorales del 28A y emplazó a la ciudadanía a tomar nota de lo ocurrido durante estos meses. Fue particularmente duro con Unidas Podemos, formación a la que acusó de ser la única fuerza a la izquierda de la socialdemocracia queEn su intervención, el presidente en funciones subrayó que desde el principio trató de forma un gobierno estable y no uno, en referencia a la petición de un Ejecutivo de coalición de Unidas Podemos,Y subrayó que puesto en el brete de tener que elegir entre la Presidencia de un Gobierno dividido en dos y condenado al fracaso y el interés general de mi país, “elegiría siempre a España”.En respuesta a las preguntas de los periodistas, Sánchez evitó toda autocrítica. Y, sobre la posibilidad de Unidas Podemos siga reclamando un gobierno de coalición, avanzó que a partir de ahora y hasta las elecciones va a “defender un gobierno estable, no dos en uno. Ni en prácticas ni en pruebas, con apoyo parlamentario estable. Y si los españoles han visto que Unidas Podemos ha bloqueado ese gobierno,para que no haya más bloqueos a partir del 10 de noviembre”.