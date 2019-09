Podemos Andalucía plantea ir a las elecciones con marca propia

Publicada el 18/09/2019 a las 17:38 Actualizada el 18/09/2019 a las 17:56

Nada más despejarse el camino hacia una nueva cita con las urnas, Podemos se mueve por el sur. La portavoz adjunta del grupo parlamentario de Adelante Andalucía y miembro del Consejo Ciudadano de Podemos en la comunidad, Ángela Aguilera ha defendido este miércoles que la marca Adelante Andalucía, que aglutina en esta comunidad autónoma aes la "fórmula idónea" para concurrir a la previsible repetición de las elecciones generales el 10 de noviembre.La idea sería conformar un grupo andalucista de izquierdas, al estilo de las mareas. Está por ver qué acogida tiene la idea en la dirección estatal de Podemos, donde se prevé negativa, así como en Izquierda Unida, donde hay menos prisas en la constitución del sujeto organizativo propio que ambiciona el sector anticapitalista andaluz. Será clave el posicionamiento del Partido Comunista Andaluz que lidera Ernesto Alba. A través de Europa Press, la dirección de IU, liderada por Toni Valero, entró este miércoles en la cuestión con un mensaje distante: "No es el momento" de debatir sobre la papeletaHay que recordar, para calibrar el impacto que la medida puede tener en el espacio político de la izquierda, que, ambas confluencias de Unidas Podemos, se unieron en el Senado a Compromís, Més per Mallorca y Más Madrid, el partido de Iñigo Errejón, para formar grupo parlamentario propio en el Senado bajo el nombre de, desligándose así de la marca Podemos. No obstante, desde Podemos Andalucía los comuns siempre se ha insistido en que era un movimiento pragmático que para nada suponía un distanciamiento con la marca morada.Aguilera ha opinado que esta cita con las urnas es "el momento para que nos presentemos como Adelante Andalucía" pues, a su juicio, esta fórmulay es muy importante para plantear una alternativa en Madrid que dé presencia a Andalucía".Desde las direcciones de IU y Podemos en Andalucía se viene insistiendo en que los resultados de las elecciones autonómicas han reforzado la apuesta de confluencia que lideraron Teresa Rodríguez y Antonio Maíllo (ya retirado de la primera línea), al obtenerTambién reivindican la autoridad que han dado estos resultados a la hora de participar en el proceso de recomposición de la izquierda.para defender sus intereses", ha abundado Aguilaera para recalcar que, "por los resultados y para hacer política con mayúsculas, la mejor fórmula es que Adelante esté en el Congreso" porque "reclamamos el derecho del pueblo andaluz a tener protagonismo en Madrid".Preguntada por si la líder del partido morado en Andalucía, Teresa Rodríguez, conoce su opinión sobre este asunto, Aguilera ha dicho que no se la ha trasladado pero que es una cuestión que ha comentado con otros compañeros y que la coordinadora general "sabe de mi opinión" y queAguilera ha defendido que esta fórmula para concurrir a las generales seríatanto con su propio partido en Madrid como con sus socios de confluencia, mientras ha recalcado que es su opinión personal pero "no es la postura oficial de Podemos Andalucía porque ningún órgano político lo ha manifestado".Aguilera no ha sido corregida ni desautorizada por Rodríguez. De hecho, la hipótesis de Adelante Andalucía concurra con esta marca viene circulando desde hace semanas, sin que nadie salga a desmentirla.La dirigente de Podemos ha señalado que en Izquierda Andalucista y Primavera Andaluza, miembros también de Adelante Andalucía,y sobre IU ha explicado que "es una propuesta que se debe hablar y negociar".Y así, ha aclarado queuna de Unidas Podemos y otra de Adelante Andalucía, sino repetir el modelo de las mareas, "un modelo de representación territorial" para que desde Andalucía concurran como Adelante. Ha reiterado que esta es su "opinión personal y no colegiada" y que ella misma es consciente de la "controversia" que pueden generar su posicionamiento, pero insiste: "Creo que es la fórmula más idónea", siempre "buscando llegar a un entendimiento".Rodríguez ganó un pulso a la dirección estatal del partido antes de las autonómicas andaluzas del 2 de diciembre, cuando logró presentarse como Adelante Andalucía contra el criterio de Pablo Iglesias y su número 2, Pablo Echenique.