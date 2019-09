Noelia Vera (Podemos): "La relación con nuestros socios sigue intacta y se va a revalidar para el 10 de noviembre"

Publicada el 24/09/2019 a las 10:39 Actualizada el 24/09/2019 a las 11:52

La portavoz del Consejo de Coordinación de Unidas Podemos,, ha señalado este martes, entrevistada por Carlos Alsina en Onda Cero , quey que "tanto las confluencias como la relación con los socios y hermanos políticos" sigue "intacta" y se revalidará para las elecciones del 10 de noviembre.Estas declaraciones son las primeras que realizan desde la formación después de que este lunes se conociera que, a pesar de que este mismo lunes Pablo Iglesias aseguraba en una entrevista que el pacto con los valencianos "no estaba lejos" de materializarse. Por el momento se desconoce qué alianzas tejerá Más Madrid a nivel estatal y cómo repercute esto en la coalición de Unidas Podemos, pero el primer pulso por ver quién lograba hacerse con el favor de los de Oltra lo ha ganado Errejón.En la entrevista en Onda Cero, Vera también ha contradicho el relato del PSOE y. "Queríamos un gobierno de coalición para poder hacer una reforma fiscal e invertir en reformas sociales", ha asegurado la dirigente de la formación morada.Para la política gaditana, Pedro Sánchez. La sentencia del, que se espera que llegue la primera quincena de octubre, previsiblemente, así como la campaña electoral. "El conflicto va a seguir ahí, por eso nosotros tenemos la voluntad política para sentarnos y hablar sobre cómo afrontar la situación. Estaremos atentos a lo que digan nuestros compañeros de Cataluña y les apoyaremos", ha aseverado la portavoz de Unidas Podemos.Respecto a los nueve detenidos de los CDR por terrorismo del pasado lunes,: "Hay que ser prudentes y no banalizar con algo tan importante que puede tener un efecto tan grande en tantas víctimas del terrorismo".A su vez, la dirigente morada ha hecho hincapié en lo que parece que será una de las piedras angulares del discurso de Unidas Podemos de cara a los comicios de noviembre: "Lo que me quita el sueño es ver la forma en la que vamos a conseguir que se, ha declarado,, que el pasado lunes afirmaba estar preocupado por "lo que nos estamos jugando: Derogar la reforma laboral, intervenir los precios del alquiler. Es lógico hablar de partidos y de encuestas, pero lo importante es saber lo que se juega la gente con su voto".