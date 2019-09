El sí de Compromís abre el camino a Errejón para buscar alianzas en provincias donde la división no perjudique a la izquierda

Publicada el 23/09/2019 a las 21:00 Actualizada el 23/09/2019 a las 21:36

El Bloc se impone a Oltra

La confirmación de que Más Madrid, el partido de Íñigo Errejón, concurrirá a las elecciones generales del 10 de noviembre está provocando un realineamiento de los partidos del bloque progresista. Este lunes,para poner en marcha una alianza con Errejón de cara a esos comicios, y la formación madrileña también tiene abiertas conversaciones discretas con la formación ecosocialista balear Més para concurrir conjuntamente el 10N. La idea de Errejón es presentar listas en al menos algunas de las provincias más pobladas y que, por tanto, escogen más diputados, lo que le permitiría aumentar sus posibilidades de sumar un importante número de escaños sin que la ley electoral perjudique la división del voto de la izquierda.Formalmente, el pasado domingo la asamblea que reunió a varias decenas de cargos públicos y militantes de Más Madrid solo aprobó lo que, desde hace unos días, parecía ya decidido: que la formación concurra a las generales . No obstante, aún no se ha anunciado por qué circunscripciones presentará listas Más Madrid ni tampoco quién será su candidato, aunque nadie duda en el partido de que Errejón será el elegido. Este miércoles, la formación celebrará una nueva asamblea en la que se ofrecerán nuevos detalles sobre ambos asuntos. Pero fuentes de la organización insisten en que Errejón solo se plantea presentarse por provinciasde que los votos de algún partido progresista se queden sin representación y eso termine favoreciendo a la derecha.Eso implica, por una parte, que las circunscripciones menos pobladas –y más numerosas– quedan descartadas y que Más Madrid únicamente estudia presentar candidaturas en las provincias que escogen un buen puñado de diputados. Solo son siete las circunscripciones que escogen diez o más parlamentarios: Madrid (37), Barcelona (32), Valencia (15), Alicante (12), Sevilla (12), Málaga (11) y Murcia (10). Y en ellas, el sistema es prácticamente proporcional, lo que implica queporque se puede obtener representación aún teniendo un resultado muy corto. IU, por ejemplo, obtuvo dos escaños por Madrid en 2015 con solo el 5,2% de los votos en esa provincia.Por otra parte, esa estrategia –y el hecho de que Errejón no cuente con prácticamente ninguna estructura fuera de Madrid– lleva aparejada la necesidad de alcanzar alianzas con otras fuerzas. A largo plazo, la idea es ampliar el abanico de formaciones con las que llegar a acuerdos, pero de cara al 10N son fundamentalmente dos los partidos que con los que fuentes de Más Madrid aseguran que, hoy por hoy, se están manteniendo contactos:habida cuenta de que En Comú Podem ha mostrado su disposición a mantener su acuerdo con Unidas Podemos. Y el partido valencianista, que también tenía encima de la mesa una oferta de la formación morada para reeditar la coalición que suscribieron en 2016 pero que no se reptió en las elecciones del pasado abril, ha decidido apostar por una alianza con Errejón.Compromís tomó su decisión este lunes y, como es habitual en la formación valencianista, la adoptó por amplia mayoría de su ejecutiva, que se reunió por la tarde durante cerca de hora y media y que acordó buscar la puesta en marcha de una plataforma que aúne tanto a Unidas Podemos como a Más Madrid y, algo que parece evidente. La decisión ha venido precedida de un intenso debate interno. En la ejecutiva se pusieron encima de la mesa tres opciones: la de volver a concurrir en solitario, como se hizo el pasado 28 de abril; la de poner en marcha una coalición con Unidas Podemos siguiendo el modelo que ya se siguió en 2016 y que no se repitió en las últimas elecciones con mal resultado para Compromís, que obtuvo un solo diputado; y la de establecer una alianza formal con Más Madrid.Esa última opción, que ha sido finalmente la elegida, era la defendida por dirigentes como Joan Baldoví, el único diputado elegido el 28 de octubre por Compromís, que había pedido explícitamente en los últimos días una alianza con Errejón y este mismo lunes señalaba en una entrevista en À Punt que la opción "más sensata" era la de aliarse con Más Madrid.el partido mayoritario de los tres que forman Compromís, que considera que un acuerdo con Errejón permite tener un referente estatal con el que sacar mejores resultados y tener un potente altavoz para sus reivindicaciones y, a la vez, mantener la autonomía de Compromís, entre otras cosas porque Más Madrid todavía carece prácticamente de estructuras.Por el contrario, otros dirigentes se mostraban reacios a dar la espalda a Unidas Podemos. Era el caso del alcalde de València, Joan Ribó, y de la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, con un perfil más próximo a Errejón que al líder de Podemos, Pablo Iglesias, pero que había defendido en los últimos días una alianza con la formación morada. No obstante,conforme han ido pasando los días y se ha confirmado que Más Madrid concurrirá el 10N: si el viernes pasado aseguraba que "la opción más plausible" y "lógica" era acudir a las urnas en coalición con Unidas Podemos, este lunes planteaba que su primera opción –la que finalmente ha sido apoyada– era conformar una "plataforma única" donde estuvieran tanto Unidas Podemos como Más Madrid.Dado que todo el mundo descarta que Iglesias y Errejón terminen conformando esta plataforma conjunta, los próximos días servirán a Compromís y a Más Madrid para sellar su alianza, ya que el próximo domingo 29 de septiembre finaliza el plazo para comunicar a la Junta Electoral la creación de coaliciones. Fuentes tanto de la formación valencianista como de la liderada por Errejón explican que la alianza no comportará listas conjuntas, habida cuenta de que Más Madrid no tiene dirigentes en la Comunitat Valenciana. Pero lo que sí se plantea, actos conjuntos y colaboración en el Congreso, sin cerrar la posibilidad de conformar un mismo grupo parlamentario.