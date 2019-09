Más Madrid decide concurrir el 10N a la espera de cerrar la candidatura de Errejón

Publicada el 22/09/2019 a las 16:48 Actualizada el 22/09/2019 a las 20:42

Movilizar a los abstencionistas

Después de varios meses en los que una posible candidatura de Más Madrid planeó como un fantasma sobre las negociaciones de investidura bloqueadas, y también tras unas últimas semanas de intenso debate interno, la formación liderada por Íñigo Errejón decidió formalmente este domingo dar un paso adelante y confirmar lo que, desde hace unos días, parecía ya cantado: queLa confirmación se produjo este domingo, después de que Más Madrid celebrase en el Centro Cultural Galileo de la capital una asamblea a la que acudieron buena parte de sus cargos públicos, así como decenas de militantes, pero en la que, que aseguró que no quería condicionar el debate. Fueron los presentes en esa asamblea quienes expresaron su apoyo a la opción de presentarse a los comicios por abrumadora mayoría tras poco más de dos horas de debate.El partidopresentará candidatura, aunque ambas cuestiones sí se debatieron en el encuentro, según fuentes conocedoras del mismo. No obstante, pocos dudan en Más Madrid de que, salvo sorpresa de última hora, será Errejón quien lidere las listas, una vez la exalcaldesa Manuela Carmena se ha autodescartado para ello. De hecho, uno de los portavoces de Más Madrid, el concejal mostoleño Gabriel Ortega, aseguró que Errejón "sabrá administrar" la decisión de las bases y alabó su "talante, coherencia y sensatez", mientras que otra portavoz, la edil madrileña Inés Sabanés, aseguró que en la asamblea "de forma muy mayoritaria se ha visto como idónea la presentación de Íñigo Errejón".Además, si hace unos días la opción que parecía contar con mayor apoyo dentro de Más Madrid era la de concurrir únicamente por una circunscripción, la de la capital, en los últimos días ha tomado fuerza la posibilidad de que haya listas no solo en Madrid,y que, por tanto, eligen una buena cantidad de escaños al Congreso. El partido aún no ha tomado una decisión definitiva sobre este asunto. Pero, tal y como se debatió en la asamblea de este domingo, ahora mismo la opción de acudir a las urnas en las circunscripciones más pobladas -que son la inmensa minoría de las 50 provincias- está sobre la mesa.en las que está previsto que se discuta sobre las circunscripciones por las que concurrirá la formación -que no tiene ni siquiera una estructura levantada, ya no en el resto de España, sino ni siquiera en Madrid- y se anuncie oficialmente a Errejón como candidato. Pese a que nadie lo confirma oficialmente, la concejala madrileña Inés Sabanés no quiso cerrar la puerta a presentar listas en más de una provincia y se remitió a esas asambleas del miércoles: "Partido a partido", se limitó a señalar.En los próximos días y semanas, el partido también tendrá que discutir la posibilidad de conformar alianzas con otros partidos y formaciones a nivel autonómico. Uno de los acuerdos que se han planteado en los últimos días es el que podría suscribir Más Madrid con. Al menos una parte del Bloc Nacionalista, la formación mayoritaria dentro de Compromís, apuesta por aliarse con Errejón de cara al 10N, como señaló hace unos días el diputado Joan Baldoví , que afirmó que para él "y para el Bloc todas las opciones están abiertas, y si finalmente Errejón y Más Madrid deshojan la margarita, pues eso". Por el contrario, Iniciativa, el partido que lidera la vicepresidenta Mónica Oltra dentro de Compromís, apuesta por una alianza con Unidas Podemos. La propia Oltra sostuvo en El País que esa es la opción "más plausible" y "más lógica".El encuentro de este domingo también dejó algunas pistas acerca de las líneas generales de la campaña de Más Madrid para el 10N, una de las cuales será la necesidad depor la incapacidad de los actuales partidos del bloque progresista. "Nos hubiera gustado no estar hoy aquí porque hubiéramos preferido un acuerdo que garantizara un Gobierno de progreso", lamentó al inicio del encuentro Sabanés, que aseguró que "hay un riesgo grandísimo de abstención, lo que a la postre podría dar el Gobierno a las derechas"."No podemos ni debemos mirar hacia otro lado", apuntó Sabanés, que insistió en que su formación viene a "sumar, no a dividir ni a restar" y a "cubrir espacios de abstención". "Espero que todos los actores políticos de este país, sobre todo los que aspiran a gobiernos de progreso de la izquierda,y que "el riesgo no es la fragmentación sino la abstención", afirmó igualmente la concejala, que recordó que circunscipciones muy pobladas y que eligen muchos diputados como Madrid "son absolutamente proporcionales" y, en ellas, es fácil obtener escaño aun con resultados muy cortos.