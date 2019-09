IU convoca este jueves su Asamblea Político y Social para ratificar que concurre en coalición con Podemos

Publicada el 25/09/2019 a las 17:19 Actualizada el 25/09/2019 a las 17:30

"Sin debate"

Izquierda Unida (IU) convoca para este jueves su, el máximo órgano de dirección entre Asambleas Federales, con el objetivo detanto lacomo las candidaturas para las generales del 10 de noviembre. El coordinador federal,, analizará el contexto político derivado del fracaso de la formación de Gobierno, informa Europa Press.La reunión de este órgano se producirá a las 16.00 horas en Madrid,para inscribir las coaliciones para las elecciones del 10 de noviembre, y tras la irrupción deen el escenario político con su nueva marca.Este órgano de gobierno y decisión de IU, formación liderada por Alberto Garzón, no solo posee las máximas funciones en materias organizativas, presupuestarias y de dirección política, sino que tiene la capacidad dey evaluar, dirigir e impulsar la acción de los grupos institucionales.La Coordinadora de Independientes de IU haesta semana que la dirección del partido convoque este órgano "la coalición con Podemos y las candidaturas" y que no de pie a debatir. Señalan además que el hecho de que se produzca en jueves, evitará que todos los miembros del mismo puedan asistir,Para el portavoz de la corriente,, "lo más grave ya no es la convocatoria en sí, sino el orden del día en el que solo instan a ratificar tanto la coalición como las candidaturas, pasando por alto cada uno de los procesos de cada una de las federaciones".Sixto añade que "se abre un proceso, sin nada que corregir y plagado de errores, y en el que se repetirá el mismo proceso: una, sin autonomía y subyugada a Podemos". Lamenta además que no se realice unpara que la militancia de IU pueda decidir sobre la continuación de la coalición con Podemos.