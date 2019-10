Podemos lamenta que Sánchez sólo acepte un debate electoral: "¡Qué pena!"

Publicada el 03/10/2019 a las 17:22 Actualizada el 03/10/2019 a las 17:40

Podemos considera "lamentable" que el presidente del Gobierno en funciones y líder del PSOE, Pedro Sánchez, sóloaceptea cinco el lunes 4 de noviembre, y no dos como en la pasada campaña electoral. "¡Qué pena!", ha exclamado el secretario general de Unidas Podemos en el Congreso de lo Diputados, Txema Guijarro, en declaraciones a Europa Press tras conocer la decisión del Comité Electoral del PSOE.Guijarro ha recordado que su partido había aprovechado las negociaciones de este miércoles para reducir los gastos electorales con vistas a la campaña del 10N para proponer laen aras de conformar unas campañas "más informativas". Pero ha lamentado que Sánchez sólo quiera uno y le ha afeado que pretenda liderar un proyecto político sin tener voluntad alguna de contrastar y debatir sus propuestas y su programa con el resto de líderes.Guijarro ha criticado que "otros actores" no sólo no estén proporcionando las condiciones para que la del 10N sea una campaña electoral "más limpia, más neutra y, sobre todo, que sirva a la ciudadanía", sino que ademáspara hacer "una especie de campaña extra".En su opinión, hubiera sido "más deseable" que todos los partidos concurrieran a las generales con "una cierta igualdad de condiciones" y con la posibilidad de debatir ante la ciudadanía sobre propuestas concretas, "pero lamentablemente PSOE y PP se buscan siempre la manera deque han tenido en los último 40 años".