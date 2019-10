Sánchez no coge el teléfono a Torra y le contesta en un comunicado que "condene rotundamente la violencia"

Publicada el 19/10/2019 a las 15:53 Actualizada el 19/10/2019 a las 16:16

Puigdemont critica que Sánchez no responda a Torra

Vaja. Era previsible que l'Espanya que no sap pactar amb si mateixa i ha de repetir 4 eleccions en 4 anys, no sigui capaç tampoc de despenjar el telèfon i parlar amb el qui és el representant ordinari de l'Estat a Catalunya. — Carles Puigdemont (@KRLS) October 19, 2019

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez Quim Torra , que le ha llamado este sábado, y a través de un comunicado le ha dicho que, y reconocer el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y Mossos, y. "El Gobierno de España siempre ha estado a favor de dialogar dentro de la ley.", ha sido la respuesta del Gobierno a la llamada de Torra, según han informado fuentes del Ejecutivo.En este sentido, el Gobierno ha subrayado que para que el diálogo sea efectivo,, y que le están reclamando reconstruir la convivencia dañada por el independentismo". Finalmente, el Gobierno reitera que "el problema de Cataluña no es la independencia, que no se producirá, porque no es legal, ni la quiere la mayoría de catalanes, sino la convivencia".El Ejecutivo en su respuesta dice que ". Lo primero para restaurar la convivencia es condenar la violencia, algo que no ha hecho el señor Torra".El expresident de la Generalitat Carles Puigdemont ha criticado a Sánchez por no responder a Torra. "Vaya. Era previsible que la España que no sabe pactar con sí misma y de repetir 4 elecciones en 4 años" tampoco sea capaz de descolgar el teléfono y hablar con quien es el representante ordinario del Estado en Cataluña, ha dicho textualmente en un tuit recogido por Europa Press.