El prior del Valle de los Caídos denuncia ante el juez el "acceso inconsentido de la Guardia Civil" a la basílica

El prior del Valle de los Caídos , Santiago Cantera,ante el Juzgado de Guardia de San Lorenzo de El Escorial por el "acceso inconsentido de la Guardia Civil a la abadía" y por "impedir el acceso de los monjes a la basílica".En el escrito, el prior denuncia ante el juez que desde el pasado 11 de octubre y hasta la fecha, agentes de la Guardia Civil "armados" tanto uniformados como de paisano han entrado en la basílica ya actos de culto, según ha adelantado Vida Nueva y ha confirmado Europa Press.Cantera explica que el criterio para impedir la entrada de algunos fieles a la basílica era queSin embargo, precisa que según el acuerdo del Gobierno sólo se prohíbe grabar "en el momento de la exhumación y de la inhumación", pero no en las semanas previas.El prior denuncia que los efectivos de la Guardia Civil"sin autorización judicial ni acuerdo alguno que pudiera justificar dicho acceso" y añade que, "ante la persistente reclamación de explicaciones, únicamente alegan que tienen órdenes verbales en tal sentido de la Delegación del Gobierno, sin facilitar nunca una resolución escrita que así lo recoja y fundamente".Por otro lado, Santiago Cantera denuncia en el escrito que, para asistir a misas y oficios religiosos, a numerosas personas, incluidos familiares de los niños de la Escolanía, personas autorizadas por la Abadía, "sin ninguna lógica ni criterio alguno".El prior del Valle de los Caídos cuenta que el día 13 de octubrea la basílica para una ceremonia que finalmente tuvieron que celebrar en la explanada exterior. Posteriormente, cuenta que el Capitán y el Teniente de la Guardia Civil al mando de los efectivos allí desplegados comunicaron que, "a partir del día siguiente, únicamente se permitiría el acceso a la Basílica de los monjes".A raíz de ello, explica que comunicaron a la Dirección General de la Guardia Civil estos hechos y al día siguiente se permitió el acceso no solo a los monjes sino también a los estudiantes de la Escolanía del Valle de los Caídos. Después, Cantera señala que la Guardia Civil llegó a pedirles un listado con identificación completa de las personas que quisieran acudir a la Eucaristía, el cual no concedieron porqueA partir del día 16 de octubre, según añade, "a falta de instrucciones escritas", han permitido el acceso de monjes, escolanos y huéspedes aunque "no así de muchas otras personas que querían acceder al recinto para asistir a la Eucaristía". Si bien, añade que desde el pasado domingo 20 de octubretambién para los monjes con motivo de los preparativos para la exhumación de los restos de Franco , a pesar de que el prior explicó en una reunión con la Delegación del Gobierno que se trata de "un lugar de culto y no se puede impedir el acceso a los monjes custodios del lugar".En concreto, Santiago Cantera revela que ese domingo un grupo formado por ocho monjes se dirigieron a la basílica para rezar y fueron. Los monjes pidieron una orden judicial que no les facilitaron, según la denuncia, y a día de hoy además han colocado una cadena en la verja de acceso para los religiosos.