Publicada el 23/10/2019 a las 21:22 Actualizada el 23/10/2019 a las 21:44

"Las artimañas de Errejón"

Siento vergüenza ajena de las artimañas de Errejón. No sólo ha destruido @Equo, sino que utiliza un escaño que no es suyo, sino de #UnidasPodemos, para tener espacios en Rtve. Lamentable. https://t.co/J8Eeh1EZK6 — Juan López de Uralde (@juralde) October 23, 2019

Más tiempo para Junts

La Junta Electoral Central (JEC)en su plan de cobertura para las elecciones generales del 10 de noviembre a la coalición de Más País Equo al considerar que se debe tener en cuenta el escaño que el partido ecologista logró en los del pasado 28 de abril cuando concurrió como socio de Podemos.Así ha resuelto el organismo arbitral tras analizar lacontra el Plan de Cobertura Informativa de la Corporación, en la que se trataba a este partido como una formación extraparlamentaria sin presencia en los informativos y entrevistas.Los de Íñigo Errejón recurrieron alegando queformación ecologista que ha estado representada en el Congreso en la frustrada legislatura por quien fuera uno de sus fundadores, Juantxo López de Uralde , que logró su escaño por Álava encabezando la lista de Unidas Podemos por esa circunscripción el 28 de abril.Se da la circunstancia de que, tras haberse dado de baja en Equo, al no compartir la decisión de las bases del partido que concurrir esta vez de la mano de Más País. En las redes sociales Uralde ha mandado un mensaje al líder de Más País criticando la decisión tomada por Errejón.En su resolución, recogida por Europa Press, la JEC recalca que no se puede eludir la "realidad" de quey rechaza así el argumento esgrimido por RTVE de que Más País no ha presentado candidatura por Álava para el 10N. Por ello, ordena incluir a esta formación en el plan de cobertura, lo que le permitirá entrar en la ronda de entrevistas y en los bloques informativos de los telediarios.Por otra parte, la JEC ha atendido parcialmente otro recurso de Junts contra el plan de cobertura de la corporación. Los independentistas pretendían que se lescon representantes de todos los grupos parlamentarios, pese a no haber contado con grupo propio en el Congreso. El organismo arbitral no accede a tal petición, pero sí da la razón a Junts en queque el ente público ha programado para compensar a quienes no van a poder participar en ese debate a siete.La reclamación de los independentistas ha servido para queincluso antes del pronunciamiento de la JEC dando a Junts una entrevista más larga de la que inicialmente le había reservado. Así, además de contar con una entrevista de ocho minutos en 'Los Desayunos de TVE' se les compensará también con otra, de 15 minutos, en 'La Noche en 24 horas'.