Es "incorrecto" decir que el 70% de 'violadores en manada' son extranjeros, según coautora del estudio usado por Vox

Publicada el 06/11/2019 a las 17:36 Actualizada el 06/11/2019 a las 18:38

Lamenta el uso político de los datos

Un 20% de agresiones sexuales son entre personas que no se conocen

"Falta el análisis de la mayoría de la delincuencia sexual"

Una de las autoras del estudio llamado Agresores sexuales con víctima desconocida, al que alude Vox para afirmar que el 69% de los imputados en manadas (violaciones grupales) son extranjeros, ha advertido de que. Ese dato recogido en el informe "no se puede extrapolar al total" de las violaciones que se cometen en grupo (por dos o más agresores), tal y como ha precisado en declaraciones a Europa Press una de las autoras, Meritxell Pérez Ramírez."Ese porcentaje, ni siquiera al resto de agresiones en grupo", ha recalcado, explicando que lo que se analiza en este estudio es "un porcentaje minoritario" del total de las agresiones sexuales, concretamente el 20% que representan las que se cometen entre personas que no se conocían antes de que sucediera.Dentro de ese 20%, una minoría (en torno al 17%) son agresiones sexuales grupales, las cuales son perpetradas en su mayoría (69%) por extranjeros. Pese a ello, la autora ha remarcado que el total de manadas que agreden sexualmente a una víctima desconocida representaríaque se hace con una muestra particular a toda la población o grupo que comete agresiones sexuales", ha dicho, lamentando que "se saquen de contexto" los datos para "utilizarlos políticamente". Durante el debate electoral con motivo de los comicios del 10 de noviembre, el líder de Vox, Santiago Abascal , aseguró que tras la manada de los Sanfermines de 2016 se han producido en España "más de 100" violaciones grupales y que "el 70% de los que están imputados son extranjeros".Tras la polémica surgida a raíz de estas declaraciones, el vicesecretariodel dato ofrecido por Abascal. "¿No sería notable que el Ministerio del Interior hubiera publicado que la cifra de agresores españoles es del 31%? (para los de letras: 69%, extranjeros)?".La cifra a la que alude el dirigente de Vox está contemplada en el estudio del Ministerio del Interior, elaborado por el Instituto de Ciencias Forenses y de la Seguridad de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), en el que se analiza únicamente a aquellosDe este informe es coautora Meritxell Pérez, junto a otras ocho investigadores. Para su realización se recogió una muestra 600 atestados policiales de agresiones sexuales cometidas principalmente en 2011, si bien finalmente se descartaron varios y la muestra relativa a este tipo de agresores sexuales se quedó en la cifra de 342.Las agresiones sexuales, según ha apuntado Pérez a Europa Press. Dentro de ese 20%, el 17% son agresiones sexuales grupales, en las que el 69% son agresores extranjeros y el 31% españoles. "Efectivamente en esta parte hay mayoría de agresores extranjeros, pero eso no quiere decir que cometan más agresiones sexuales, y ni siquiera que cometan más agresiones en grupos", ha reiterado Pérez, que es la secretaria general de la Fundación para la Investigación Aplicada en Delincuencia y Seguridad.En esta categoría de Agresiones sexuales con víctima desconocida se podría–ya que los cinco condenados conocieron a la víctima la misma noche en la que se produjo la agresión–.Pero Pérez ha insistido en que en su estudio falta el análisis de la mayoría de las agresiones sexuales, que son las que se cometen entre. "Hay un 80% de agresiones sexuales que nosotros no hemos analizado en el que también hay violaciones en grupo", ha sentenciado. Pero, tal y como ha manifestado, "no hay datos oficiales" ni estudios realizados sobre esa tipología de agresiones que suponen el 80% del total.Precisamente, ya que la víctima y los agresores sí se conocían de forma previa, tal y como ha asegurado Pérez. En esta tipología, "la mayoría de los agresores son españoles, por lo que cabe esperar que las violaciones grupales entre conocidos haya más agresores nacionales que extranjeros", según ha subrayado la investigadora y profesora de Criminología en la Universidad Pontificia Comillas, si bien ha matizado que este porcentaje no se ha analizado."A lo mejor si analizamos este 80%y en la media entre las que se cometen entre conocidos y desconocidos hay mayoría de españoles", ha sugerido Pérez.