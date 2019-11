Lula se declara "libre" y con "deseos de lucha" en un mensaje a la izquierda latinoamericana

Publicada el 09/11/2019 a las 16:01 Actualizada el 09/11/2019 a las 16:23

El expresidente de Brasil, Lula da Silva , se ha declarado conen un mensaje dedicado al colectivo de ex presidentes latinoamericanos de izquierda conocido como elpoco después de su salida de prisión a última hora de este viernes, informa Europa Press.y de, ha declarado el exmandatario antes de felicitar al presidente argentino y anfitrión del encuentro del grupo, en Buenos Aires, Alberto Fernández El ex presidente salió este viernes de la prisión de Curitiba, donde desde hacía más de año y medio, conforme a un reciente fallo del Tribunal Supremo (STF) que le permite esperar en libertad una sentencia firme de ambos procesos.Lula fue condenado en julio de 2017 a nueve años y medio de cárcelque hizo a la constructora OAS. Posteriormente, la pena se cambio, primero a doce años y un mes y finalmente a ocho años y diez meses.El pasado mes de febrero, el antiguo dirigente sindical. Esta vez, a doce años y once meses de cárcel por las reformas que las constructoras OAS y Odebrecht hicieron en una propiedad rural atribuida a Lula en Atibaia, Sao Paulo, también como pago a sus favores políticos.