Casado carga contra el "Gobierno radical" de Sánchez: "Es lo contrario de lo que necesita España"

Publicada el 12/11/2019 a las 12:36 Actualizada el 12/11/2019 a las 15:53

Puerta cerrada "con estruendo"

Comité Ejecutivo Nacional

El líder del Partido Popular , compareció este martes en la sede nacional del partido tras reunirse con elde los conservadores. Lo hizode los medios de comunicación y para reaccionar a la noticia del día: el principio de acuerdo entre PSOE para la formación de gobierno.En su intervención, Casado cargó contra Pedro Sánchez por el paso dado. Su, dijo, "es lo contrario de lo que necesita España". "Para este viaje no hacían falta alforjas", añadió.El líder de los conservadores culpó a Ciudadanos y Vox de que la izquierda intente un acuerdo. De no haber sido así, 1.200.000 votos no se habrían quedado sin representación. El PP, llegó a decir, "se ha quedado solo en la defensa del orden constitucional".Los conservadores se quejan de que Sánchez no haya llamado a CasadoEl jefe de los conservadores intentó hablar con él el domingo por teléfono, pero no tuvo respuesta, aseguran desde Génova. El presidente del Ejecutivo en funciones se limitó a dar acuso de recibo de la llamada el lunes, según las mismas fuentes."Creo que la única alternativa, y hay que ejercerla, es la del PP. Estaremos a la altura de las circunstancias pero Pedro Sánchez ni nos ha llamado [...] Es evidente que cierra la puerta, con estruendo, a, subrayó.No obstante, los conservadores ya habían preparado el terreno en las últimas semanas para dar un 'no' a Sánchez. Nada más conocerse el resultado electoral reclamaron al presidente del Gobierno en funciones que se apartara. Además, advirtieron al PSOE de queEste mismo martes, Casado volvió a pedir que Sánchez se aparte., dijo en su breve comparecencia ante los medios.La noticia del día servía de bálsamo a. Porque sectores del PP estaban agitando la idea de que no podían permitirse que España fuese a terceras elecciones y que "por responsabilidad" la formación debería abrir un periodo de reflexión sobreEl líder del PP contó a los suyos en su intervención a puerta cerrada que el principio de acuerdo alcanzado entre PSOE y Unidas Podemos de cara un Gobierno de coalición liderado por. Y dio a entender que, llegados a este punto, desaparece del mapa cualquier debate sobre una abstención oaseguran fuentes conocedoras del contenido de la reunión.Álvarez de Toledo y el "gobierno de concentración"Las mismas fuentes aseguran que la portavoz del PP en el Congreso de los Diputados , planteó en la reunión que PP, PSOE y Ciudadanos deberían intentar un Gobierno de concentración. Fuentes del partido aseguran que cuando la portavoz parlamentaria tomó la palabra ya sabían que PSOE y UP estaban hablando. Su propuesta no tuvo réplica de ninguno de sus compañeros.A su salida de la reunión, el grueso de los asistentes coincidieron en cargar contra el pacto de las fuerzas de las principales fuerzas de la izquierda.El presidente de la Junta de Castilla y León,, consideró queMientras, el presidente de la Junta de Andalucía,, mantuvo que Sánchez "ya lo tenía todo pensado desde hace 48 horas con Iglesias. Ha desechado al PP y ni siquiera ha llamado a Casado".