Un informe revela que la flora y la fauna del Mar Menor ha muerto en el 80% de sus aguas

Publicada el 13/11/2019 a las 20:01 Actualizada el 13/11/2019 a las 20:41

Informe sobre el aporte de nutrientes

Un informe del Instituto Español de Oceanografía (IEO) ha alertado de que la flora y la fauna del Mar Menor, en área y en volumen, tras el episodio de fuertes lluvias provocadas por la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) el pasado mes de septiembre, informa Europa Press.Los investigadores del IEO alcanzan estas conclusiones tras constatar la muerte masiva de especies y poblaciones de los fondos de la laguna situados a una profundidad superior a los tres o cuatro metros, según la zona.después de la DANA porque se quedó", según fuentes del IEO consultadas por Europa Press, que explican que unas extensiones muy altas de las aguas profundas de la laguna se quedaron sin oxígeno. "No es algo local, registrado en Villananitos", afirman.De hecho, el informe encargado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades al IEO establece que laestaba muerta o moribunda en la mayoría de las zonas; mientras que las holoturias estaban muertas y evisceradas.En cambio, los científicos del IEO observaron todavíanumerosos ejemplares de gasterópodos del género Hexaplex. "En un principio, los bivalvos parecían debilitados, pero en siguientes inmersiones todos aparecían muertos", remarca el informe.Asimismo, destacan que los góvidos, que aparecían vivos en las primeras inmersiones,, corriendo la misma suerte que las anémonas y poliquetos, que estaban aparentemente vivos al principio y se encontraron todos muertos a los pocos días.Según fuentes del IEO consultadas por Europa Press, los efectos de la DANA no pueden ser explicados si no se tiene en cuenta todo elque ha sufrido el Mar Menor a consecuencia de lasen la laguna durante décadas y la transformación que ha tenido toda la cuenca de drenaje que representa el Campo de Cartagena.Así aparece reflejado en el Informe de síntesis sobre el estado actual del Mar Menor y sus causas en relación a los contenidos de nutrientes, que destaca que, durante décadas, los aportes de nutrientes (fundamentalmente nitratos, aunque también fosfato y amonio) y materia orgánica al Mar Menor han, originalmente oligotrófico, a un estado eutrófico.Este estado "define un enriquecimiento en nutrientes inorgánicos (nitrógeno y fósforo) más allá del nivel crítico de la capacidad autorreguladora de un sistema determinado".En cuanto a lasde la crisis del Mar Menor, este informe destaca que la laguna recibe desde la década de 1980 grandes cantidades de materia orgánica y nutrientes procedentes de, entre los que se encuentran las(actualmente prácticamente suprimidas, salvo episodios de lluvias y vertidos puntuales) y, sobre todo, los flujos contaminantes tanto difusos como puntuales,del Campo de Cartagena.Tras la DANA del pasado mes de septiembre, el informe destaca que el agua arrastrada procedente de la lluvia se mezcló con la capa superficial de agua de la laguna yhasta niveles superiores a los máximos de 2016, lo que se ha atribuido a la entrada masiva de nitrógeno, fósforo y materia orgánica asociada a la entrada de agua, sedimentos terrígenos y materiales arrastrados procedentes del Campo de Cartagena.La capa de agua profunda (caracterizada por las condiciones de salinidad y carga fitoplanctónica del agua de la laguna previo a la DANA). La columna de agua se estratificó, formando una capa superficial menos salina, reduciendo la transferencia de oxígeno atmosférico hacia partes más profundas de la columna de agua.En paralelo, la elevada turbidez del agua, impidiendo la producción de oxígeno por la actividad fotosintética de la vegetación bentónica. En la capa de agua profunda a partir de tres metros de profundidad, el oxígeno se agotó como consecuencia de lapresente (tanto la ya existente como la introducida durante las riadas)."El color negro del agua y olor a gas sulfhídrico que emanaba de la laguna, eran claros indicadores de la existencia de un fuerte metabolismo anaerobio sulfato-reductor en la capa profunda anóxica", según el informe, que destaca que "una de las consecuencias de este metabolismo es la aparición de sulfuros disueltos en el agua, que sonpara muchos animales y plantas"."La combinación de ausencia de oxígeno y presencia de sulfuros en la capa de agua profunda causó la muerte de la vida asociada al fondo lagunar y lade organismos de todas las especies con capacidad de desplazamiento, hacia las zonas menos profundas de la laguna", subraya.Este informe estimaba que una superficie superior a 9.000 hectáreas había quedado de nuevo devastada en el fondo de la laguna.Se trata de un informe firmado por Juan Manuel Ruiz Fernández, del Instituto Español de Oceanografía; Víctor M. 