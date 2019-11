Publicada el 14/11/2019 a las 06:00 Actualizada el 13/11/2019 a las 21:54

Informar, concienciar, adaptar y evitar

. De hecho, se estima los daños que éstas provocan cuestan unos 800 millones de euros de media al año". A través de ese recordatorio, el Observatorio de la Sostenibilidad, junto a la escuela de negocios de seguros Cecas y el Consejo General de los Colegios de Mediadores de Seguros, ha presentado este miércoles un exhaustivo trabajo sobre el riesgo de inundaciones en España en la franja de los primeros 10 kilómetros de costa, y la población en riesgo que la habita. Las conclusiones, no por esperables, pueden pasarse por alto:Todo ello en un contexto de cambio climático que agrava y hace más frecuentes estos fenómenos. Y en un país dependiente del turismo donde el deporte nacional es edificar a pie de playa.El Observatorio,: entre otras, "priorizar inmediatamente la transmisión de la información a la población afectada por el riesgo para conocer cuál el riesgo exacto que se da en cada una de sus propiedades y viviendas", la retracción de la superficie urbanizada, la revisión de los planes de urbanización, la solución a barrios con altísimo riesgo de ser anegados, la implantación de soluciones basadas en la naturaleza o la identificación de "fuentes de financiación para cubrir las necesidades derivadas de los planes de gestión del riesgo de inundación", es decir, seguros.Aún está reciente el recuerdo de la última DANA generada en el Mediterráneo y descargada en amplias zonas de la Comunitat Valenciana, Región de Murcia y Andalucía. Algo más lejos en el tiempo, los habitantes de Sant Llorenç (Baleares) aún tienen que lidiar con las consecuencias de la destructiva riada de octubre de 2018. Por las mismas fechas, los habitantes de, una de las provincias con más alto riesgo según el informe, sufrieron una inundación que anegó una parte considerable de la capital, y los malagueños saben que ni fue la primera ni será la última. Y en el otro extremo de la Península, en, lejos de la influencia del Mediterráneo, los temporales atlánticos son frecuentes. Y lo serán cada vez más. La influencia del cambio climático permea tanto el fenómeno como el trabajo del Observatorio:. El Mediterráneo está más caliente, por lo que la gota fría se arma de munición con mucha más facilidad; el nivel del mar sube, la costa retrocede y, en caso de temporal, el agua avanza mucho más ; y al otro lado del país, los huracanes del Atlántico, que habitualmente llegaban a las costas españolas muy debilitados, se envalentonan con un océano también recalentado. No se trata de episodios aislados: se trata deque es necesario mitigar en la medida de lo posible, con recortes serios en las emisiones de gases de efecto invernadero. Y también es vital la adaptación: evitar que, cuando pase, el agua se lleve todo lo que encuentra a su paso. El agua no entiende de caminos, de señales o de muros: busca siempre el camino más corto hacia el mar y arrasa lo que se ponga por medio. En ese sentido, el Observatorio de la Sostenibilidad ha cifrado en 330.000 las personas que pueden verse afectadas en zonas costeras por al menos una inundación grave en un plazo de 10 años. Es decir, que en dicho periodo es muy probable que un evento catastrófico afecte a dichas personas. Como es lógico, cuando se aumenta el periodo, suben los afectados: en total,Con mucha diferencia, la provincia más afectada por las inundaciones, si no se pone un remedio urgente y ambicioso, es Valencia. Y la región más vulnerable, la Comunitat Valenciana."En la llamada costa cálida, la mayor parte de las áreas artificiales en riesgo de inundación son consecuencia de, que en muchas ocasiones irrumpen en las áreas de inundación de cursos muy irregulares", explica el informe. En Valencia, las urbanizaciones llegan casi a línea de playa, lógicamente siendo muy vulnerables. En el periodo de 10 años,En concreto, la franja de costa entre las poblaciones de Gandía y Oliva es la más sensible, según el estudio.En el caso de Galicia, con una costa más ruralizada, el riesgo es menor que en el Mediterráneo, pero: "En el norte, las superficies con alto riesgo se sitúan en áreas urbanas históricas mucho más consolidadas, que tradicionalmente se han situado siempre en los cursos bajos de los ríos. Esta es la causa de los altos valores de algunas provincias. La causa es la posición histórica en la desembocadura de los principales ríos de ciudades como San Sebastián, Bilbao o el triángulo asturiano de Gijón-Avilés-Oviedo".Para el Observatorio de la Sostenibilidad, las soluciones pasan por informar, concienciar, adaptar y evitar. La organización defiende explicar a cada uno de los ciudadanos en riesgo. En la misma línea, es importante "mantener una red de alerta rápida al objeto de evitar situaciones críticas que se repiten periódicamente todos los años". Llegamos tarde, muy tarde, pero el informe apuesta por retraer la superficie urbanizada:"Se debe evitar el crecimiento de los núcleos urbanos en áreas donde el riesgo de inundación catastrófica sea significativo, ya que en la planificación urbana, el riesgo de inundación, debe ser tenido en cuenta como uno de los principales condicionantes a considerar. Sin embargo, esta recomendación, como demuestra este estudio para grandes extensiones de territorio, llega tarde como consecuencia especialmente de la explosión del urbanismo turístico desordenado desde la segunda mitad del siglo XX", refleja el estudio. En el mismo sentido, es precisa la revisión de planes de urbanización ya aprobados, "para minimizar el peligro en las zonas ya construidas".Lo urgente y lo justo, consideran los autores, es, que "en muchas ocasiones" se establecen en zonas de mayor riesgo. "Se observa que siguen existiendo campings en zonas de riesgo", a pesar de dramáticos precedentes como el de Biescas en 1996, "o que barrios enteros se encuentran en las zonas más expuestas de las ciudades. Las calidades de la edificación también en muchas ocasiones son peores en los colectivos con menores ingresos, y por ello además son más vulnerables, añadiéndose la circunstancia de que suelen tener menor cobertura aseguradora, por falta de capacidad para el pago". Las"sobre todo aguas arriba de los puntos críticos de impacto sobre las áreas urbanas" se muestran, también, como imprescindibles: recuperación de lagunas de inundación, meandros abandonados, vegetación de ribera, ríos que se deben renaturalizar en vez de ser canalizados en las ciudades... para evitar que el agua llegue a la civilización con su fuerza intacta.Por último, el Observatorio llama a mejorarpara entender y asumir que si la crisis climática sigue sin ser abordada en serio, sus propiedades, su modo de vida o incluso su vida como tal estarán cada vez más en riesgo. La naturaleza es indomable, pero