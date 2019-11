Celaá dice que el caso de los ERE "no concierne" a Sánchez "de ninguna de las maneras"

Publicada el 22/11/2019 a las 16:08 Actualizada el 22/11/2019 a las 16:09

No ha hablado con Sánchez sobre la comparecencia que pide el PP

La ministra de Educación en funciones y Portavoz del Gobierno, Isabel Celaá , ha asegurado este viernes que el caso de los ERE , "de ninguna de las maneras". Así se ha pronunciado la Portavoz al ser preguntada, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros según recoge Europa Press, por la sentencia de los ERE que se conoció el martes por la malversación de 680 millones de euros y que supone 6 años de prisión para el expresidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, y la inhabilitación del también expresidente Manuel Chaves. Además de las condenas a otros 17 imputados a diferentes penas de prisión e inhabilitación.Los periodistas han preguntado en repetidas ocasiones a Celaá si el presidente en funciones va a comparecer en el Parlamento para dar una explicación tras la sentencia de los ERE tal y como ha pedido el Partido Popular . Sin embargo, la Portavoz ha afirmado quePor el contrario, ha precisado que "el caso de los ERE no afecta a este gobierno y mucho menos al presidente del Gobierno en funciones"., ha exclamado. No obstante, ha admitido que el asunto no les es "indiferente" y ha desvelado que. Pero insiste en que "ni afecta al Gobierno, ni al partido como tal porque ni una sola vez el partido sale implicado en lo que significa la sentencia".En su intervención previa, antes de dar paso a las preguntas, la ministra de Educación ha afirmado, en relación con la citada sentencia por la malversación de dinero público en los Expediente de Regulación de Empleo en Andalucía (ERE) -durante los Gobiernos de Chaves y Griñán- que enY ha matizado que el proyecto de Pedro Sánchez "nació con la defensa a ultranza de la limpieza en la democracia". En este sentido, ha afirmado que la democracia depende deque tengan los políticos y los cargos públicos. Según Celaá, el Ejecutivo de Sánchez nació para consolidar esta cultura democrática comoy ha insistido en que el presidente del gobierno en funciones aspira a encabezar un proyecto basado en la limpieza de las instituciones.Y al ser preguntada por los periodistas sobre si el presidente está dispuesto a comparecer en el Parlamento para explicar esta sentencia, Celaá ha esquivado la primera pregunta asegurando queAnte la insistencia de los periodistas, que la han recordado que la moción de censura al PP se produjo con el argumento de una sentencia contra ese partido por el caso Gürtel, ha insistido en que