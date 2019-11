El PP pedirá la comparecencia urgente de Sánchez por la sentencia de los ERE cuando se constituya el Parlamento

Publicada el 22/11/2019 a las 12:04 Actualizada el 22/11/2019 a las 13:54

Puigdemont

El portavoz del Grupo Popular en el Senado, Javier Maroto , ha anunciado que la primera petición que registrará el PP en el Parlamento cuando se constituyan las Cortes el próximo 3 de diciembre será lae del jefe del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez , por el escándalo de los ERE En una rueda de prensa en el Senado, Maroto ha subrayado que Sánchez tieneque "robó a los parados", en alusión a María Jesús Montero, Carmen Calvo y Luis Planas. Los tres han pertenecido a gobiernos de la Junta de Andalucía que "firmaban aquellas resoluciones de los ERE" y el presidente debe dar explicaciones, según el PP.En especial, sobre María Jesús Montero, que fue, de 2013 hasta su nombramiento como ministra de la misma cartera. "Fue responsable de las cuentas de Chaves y Griñán, nada menos que la que llevaba los Presupuestos de los ERE, y está sentada al lado de Sánchez dirigiendo el dinero de todos los españoles", ha dicho el portavoz. A su entender, es "imposible sostener" que el caso de los ERE "no salpica al Partido Socialista ".Además de sobre Montero, el PP quiere que el presidente en funciones explique, y del ministro de Agricultura y Política Territorial, Luis Planas. "ERE y PSOE son lo mismo y ERE y Sánchez hoy también, porque tres consejeros de los ERE, de Griñán y Chaves, están en el actual Gobierno", ha insistido.Maroto ha asegurado que la sentencia evidencia que se trata del "mayor caso de corrupción de España y la Unión Europea " y ha señalado que la primera decisión "política" del partido que dirige Pablo Casado será solicitar esa comparecencia de Sánchez para explicar este asunto. Según ha recalcado,tras este fallo judicial que se conoció el pasado martes.Además, ha dicho que su partido quiere aclarar con esa comparecenciay si es así, cuándo lo supo, por si utilizó esa información para poner fecha a las elecciones generales, acelerar el pacto con Unidas Podemos y "evitar los efectos" de las condenas.El portavoz conservador ha asegurado que este "PSOE de los ERE" se mantiene en el gobierno, Quim Torra, y su antecesor en ese cargo, Carles Puigdemont, huido a Bélgica tras el 1-O.Ha insistido en que el pacto con Podemos y el apoyo enpara ser investido de nuevo presidente y que el líder socialista no piensa en otra vía, no mira al PP.Por eso, ha remitido a Sánchez las preguntas sobre qué posibilidades hay de evitar las terceras elecciones, algo que "no está en las manos" del PP sino en las del PSOE, ha repetido. Ha explicado quea los socialistas, pero no participa en ningún proceso de investidura "y la pregunta debe ser para quien se ha autoproclamado candidato sin esperar al Rey"."Si Pedro Sánchez es el problema y el PP es la solución, no se pueden mezclar en la receta porque sale mal, muy mal", ha dicho. "La opción de Sánchez ha sido elegir solo una vía,", ha concluido Maroto.