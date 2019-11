Archivan la causa contra los cargos de la sanidad gallega investigados por la muerte de pacientes con hepatitis C

Publicada el 27/11/2019 a las 13:28 Actualizada el 27/11/2019 a las 14:03

Manifestación de la Plataforma gallega de Afectados por la Hepatitis C.

El Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago de Compostela ha decretado ely archivo de las actuaciones respecto a los(Félix Rubial y Carolina González-Criado) investigados comopor supuestamente no facilitar el tratamiento a pacientes de hepatitis C."No podemos afirmar que la muerte o fallecimiento de los pacientes sea imputable causalmente a los investigados", indica el fallo, del que ha informado el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). En él, se añade que "a la demora, omisión o dilación en la tramitación de las peticiones o solicitudes de aplicación de los nuevos fármacos".El juez Andrés Lago Louro destaca que los medicamentos "se hallaban todavía, de ahí la necesidad de que las autoridades sanitarias diseñasen mecanismos o procedimientos destinados a precisar con sumo cuidado aquellos casos en los que estaría indicada su aplicación".El auto, que puede ser recurrido, señala que tampoco se puede concluir que, de haberse aplicado a los pacientes los nuevos fármacos,"Si analizamos el exhaustivo informe que ha sido emitido por el Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga), la conclusión que se extrae es que el fallecimiento de los pacientes", recalca el juez, quien añade que del informe forense se infiere que los nuevos tratamientos antivirales "lo que conseguían era una eficacia muy alta a la hora de eliminar el virus de la Hepatitis C, pero ello no quiere decir que los pacientes se curaran".