Borrell avisa de que ERC "está en las antípodas de una posición progresista" e insiste en pedir la abstención del PP

Publicada el 29/11/2019 a las 10:13 Actualizada el 29/11/2019 a las 10:57

"Cualquier acuerdo con

ERC

no será fuera de la Constitución"

Cesa como ministro de Exteriores

El ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación en funciones,, ha señalado este viernes que, pero ha admitido que la aritmética parlamentaria "es la que es" y ha apuntado a la responsabilidad del PP para facilitar la formación del gobierno. "Con estos comportamientos no lo llamaría progresista.", ha subrayado el ministro socialista en una entrevista en Onda Cero , recogida por Europa Press.Borrell ha admitido que, al depender la investidura de la posición que adopte un partido independentista que tiene a su líder condenado por sedición. No obstante, ha señalado que la situación "es la que es" y la aritmética parlamentaria exige que algún partido se abstenga."Si no se quieren repetir las elecciones hay que investir un gobierno y, si el PP no lo quiere hacer, habrá que ver si lo quiere hacer algún otro. Nos gustará más o menos, pero es lo que hay", ha reiterado Borrell, pidiendo "no buscar tres pies al gato" a la situación.En este punto, ha dirigido sus comentarios hacia el PP, al que ha afeado que critique el acercamiento del PSOE a ERC para la investidura,. "¿Por qué el PP, que tanto se queja de que los independentistas tengan una influencia decisiva, no la facilita?", se ha preguntado, en referencia al partido de Pablo Casado.Así, ha criticado que los conservadores incidan en su negativa a facilitar la investidura de Sánchez, insistiendo en quey añadiendo que eso supondría ofrecer una alternativa. Y recuerda Borrell, en alusión a la negociación con ERC: "En situaciones de monopolio los precios suben, cuando hay alternativas los precios bajan".En todo caso, ha defendido que las negociaciones se realizan siempre con actores con los que se discrepa y los acuerdosEn concreto sobre las negociaciones entre PSOE y ERC, ha señalado que "discrepan mucho en muchas cosas", indicado que los independentistas harán lo que consideren pertinente para sus intereses partidistas. "Si lo hacen no lo hará por hacerle un favor a España,", ha explicado. "¿A qué precio?", se ha cuestionado Borrell, "eso se va a hablar, pero lo que ha quedado claro es que cualquier acuerdo".Josep Borrell asistirá este viernes a su último Consejo de Ministros y presentará su renuncia para convertirse, a partir del domingo, en(PESC), dejando su tarea de forma temporal en manos de la titular de Defensa en funciones, Margarita Robles. Así, pone fin a un mandato que ha combinado elcon las prioridades tradicionales de la política exterior.En este empeño, el aún ministro se despide con una victoria, aunque de momento solo "cautelar": por primera vez, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC)en el exterior, unas estructuras que, en opinión de Exteriores, son "herramientas necesarias" para el objetivo de la independencia.Como ministro de Exteriores heredó, por otro lado, la negociación sobre Gibraltar en el marco del Brexit , quesobre medio ambiente, fiscalidad y otros asuntos calificados de "irritantes".La nueva Comisión Europea comenzará su mandato con un mes de retraso sobre lo inicialmente previsto ysu pertenencia a un Gobierno que, por estar en funciones,, tampoco de ministros. De hecho, en junio renunció a su acta de eurodiputado para no dejar el Palacio de Santa Cruz sin titular durante un periodo que ha sido más largo de lo previsto.Europeísta convencido –pero no "eurobeato", en sus propias palabras–, deberá afrontar el reto que ha marcado la nueva presidenta del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen: formar parte de una "Comisión geopolítica" parade lo que hacen Estados Unidos, China, Rusia y otras potencias regionales.