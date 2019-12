El Supremo confirma la nulidad de la venta de 3.000 viviendas de la Comunidad de Madrid a un fondo buitre

Publicada el 12/12/2019 a las 19:15 Actualizada el 12/12/2019 a las 19:56

Argumentos de la sentencia del TSJM

Las viviendas tenían una función social

Los afectados celebran la inadmisión

La Comunidad estudia si recurrir al Constitucional

El Tribunal Supremo ha confirmado ladel antiguo IVIMA acometida en 2013 al fondo de inversión Goldman Sachs Azora por 201 millones de euros, según recoge Europa Press. Así lo determina el Tribunal Supremo en una resolución tras decretar laa la sentencia emitida en septiembre por la Sección Octava de la Sala Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que decretó la nulidad de esta operación.En el auto, al que ha tenido acceso Europa Press, se argumenta que "si bien existe una motivación razonable sobre la decisión política" de enajenar determinado lote de promociones, sin embargo "no se ha justificado debidamente" (de forma específica) que esas viviendas concretas vendidasAdemás, expone que los argumentos aportados por ambos recursosAsí, por ejemplo, se reclama por parte de la Comunidad que la sentencia anulatoria se circunscriba al caso de un único afectado (el demandante en primera instancia), aspecto que rechaza el TS por no tener relación con el fallo del TSJM."Esta cuestión no ha sido tratada en la sentencia de apelación recurrida que confirma el fallo de la sentencia del Juzgado que: uno, respecto de la enajenación de las 32 promociones (que deja sin efecto) y, otro, respecto de la concreta transmisión de la propiedad del recurrente", argumenta el Alto Tribunal.Azora por su parte planteó, al igual que la Comunidad, quesobre el control negativo de la discrecionalidad técnica de la adminitración, algo que tampoco atiende el Supremo al entender que no concurre ese supuesto."En efecto, los términos en los que se formula la cuestión de pretendido interés casacional objetivo evidencian lapues, en realidad, no se pretende el matiz, la precisión o la concreción de la doctrina sobre el control de la discrecionalidad administrativa, sino la corrección de la aplicación de dicha doctrina por la Sala de instancia al caso concreto, de orden netamente casuístico", zanja la resolución.El Alto Tribunal madrileño estimó en varias resoluciones quede las personas que vivían en ellas en respuesta, como la sentencia emitida en septiembre a la demanda de varios inquilinos del Ensanche de Vallecas de la Plataforma de Afectados por Vivienda Pública (PAVPS).Los magistrados señalaban quees "evidente la infracción del principio de innecesariedad en la enajenación de las 32 promociones de viviendas, con incidencia en las ocupadas por los arrendatarios apelantes" y agregan quede estos grupos de personas, colectivos favorecidos con el disfrute de viviendas de protección pública".En junio, la sección octava de la Sala Contencioso Administrativo del TSJMcontra el fallo emitido en su día por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 29 de Madrid, que anuló la citada operación de venta.El juez de primera instancia consideró que dicha adjudicaciónpor ningún "informe o análisis complementarios de carácter técnico, económico, financiero y legal". En concreto, el fallo señalaba que la enajenación de las viviendas repartidas en 32 promociones se justificó señalando que "no eran necesarias". Sin embargo, alegaban que esta afirmación ni está explicada ni justificada.o el porqué dejan de ser necesarias dichas promociones, cuando juntan un total de 2.935 viviendas que cumplen una labor social, como es la de proporcionar a clases desfavorecidas una vivienda digna", argumentaba la sentencia ahora ratificada.El TSJM confirmaba así el sentido de la sentencia inicial favorable a anula la enajenación de estas viviendas al fondo de inversión y argumenta que el cambio de titularidad de esas viviendas, pues no es lo mismo que sea un privado que una administración pública.Así, exponía que la administración pública está sometida al mandato de los artículos de la Constitución que aluden aly, por tanto, desde los poderes públicos se debe promover "las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho" en lugar de una entidad privada, que como titular tiene como "finalidad la obtención de beneficios en una sociedad de mercado"."El cambio de régimen jurídico que le ocasiona al recurrente no es meramente abstracto, antes bien, dada la diferencia entre los fines sociales que si tiene una Administración pública que no concurren en una empresa privada respecto a la vivienda y a la situación del arrendador", expone la sentencia aludiendo a la doctrina del Supremo sobre el asunto. También apunta que el propio legislador autonómico "ha prohibido la realización en lo sucesivo de operaciones de enajenación como la que concierne al objeto de este recurso".Además, el TSJM aseguraba quepara atender a personas que no pueden acceder a un piso a precio de mercado, algo que la mercantil (Azora) no tiene obligación de hacer."Todo ello partiendo de la base de quereconocida por la propia Administración al carecer de recursos para acceder a una vivienda a precio de mercado, o por estar, incluso, en declarado riesgo de exclusión social", recogía el fallo del TSJM.Aparte, apreciaba que el propio Consejo de Gobierno con esta operación "pone en duda que estas viviendas de las que se desprende el IVIMA vayan a ser sustituidas por las que resulten de nuevas promociones por lo que se habría decidido la reducción del parque de viviendas perode vivienda social de la población afectada".Las casi 3.000 viviendas pertenecían al, que fueron vendidas por un importe de 201 millones de euros, casi un 20 por ciento más que el precio fijado de salida (168,9 millones). Son en su mayoría pisos de uno y dos dormitorios con un máximo de 70 metros cuadrados de superficie. Las viviendas están ubicadas en las localidades de Madrid (1.380), Móstoles (259), Torrejón de Ardoz (224), Tielmes (21), Parla (240), Collado Villalba (44), Majadahonda (332), Navalcarnero (192), Leganés (36), Valdemoro (80) y Arroyomolinos (127).Por su parte, la Plataforma de Afectados por la Vivienda Pública y Social ha asegurado se ha congratulado de la inadmisión de los recursos aunque "no puede cantar victoria definitiva", pues aún queda por resolver otro recurso presentado en la Sala Especial del Supremo aunque esta resolución deja claro que"Exigimos igualmente la reparación del daño causado. Se han ejecutado centenares de, ha concluido.La Comunidad de Madrid está valorando la opción de. Según han explicado fuentes del Ejecutivo regional a Europa Press, primer deberá dirimir la Abogacía de la Comunidad de Madrid los aspectos relativos al auto. Asimismo, ha indicado que deberá confirmar que la sentencia contra la que se interpuso el recurso de Casación ante el TS, "no es firme hasta que se resuelva la casación autonómica por parte del Tribunal Superior de Justicia de Madrid".En esta línea, han subrayado que en cualquier caso la anulación, de producirse de manera definitiva,y no al total de 3.000 viviendas vendidas. Por otra parte, han incidido en que el consejero de Vivienda y Administración Local, David Pérez, ha recalcado en varias ocasiones que en esta Legislatura no se va a vender ningún tipo de vivienda pública a fondos de inversión.