'Felisuco' dimite como líder de Ciudadanos en Cantabria

Publicada el 19/12/2019 a las 21:05 Actualizada el 19/12/2019 a las 21:27

El líder de Ciudadanos en Cantabria, Félix Álvarez, Felisuco,al no haber reconocido en un comité del partido que hizo un contrato de un día al exdiputado Rubén Gómez como asesor del Parlamento.Así lo han confirmado a Europa Press fuentes del partido, tras adelantar la noticia El Diario Montañés, que han explicado quey daba una salida a Gómez después de que éste no consiguiera escaño en las últimas elecciones generales, pero fue el propio interesado el que decidió renunciar a él.Sin embargo, cuando en el comité regional de Cs preguntaron a Álvarez por este contrato,, pero quedó en evidencia cuando el documento se filtró y "se vio que había mentido", han explicado las mismas fuentes.Por este motivo, y ante la "pérdida de confianza" de sus compañeros, Álvarez ha tomado la decisión de, cargo que ocupaba desde 2017. No obstante, va a mantenerse como diputado regional de Ciudadanos en Cantabria, han precisado las mismas fuentes.Álvarez no ha hecho declaraciones al respecto, aunque se espera que se pronuncie este viernes en una rueda de prensa que ha convocado en el partido a las 11 de la mañana. Tras su renuncia como líder de Cs en Cantabria, será la nueva dirección nacional del partido que salga elegida en el Congreso previsto para dentro de tres meses, la