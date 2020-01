El PP ve a Sánchez como un "fraude electoral" por incumplir promesas y garantiza que "no habrá referéndum ni independencia"

Publicada el 02/01/2020 a las 11:46 Actualizada el 02/01/2020 a las 12:41

Presidente "con votos de los que agredieron a guardias civiles de Alsasua"

Maroto dice que el pacto con ERC incluye referéndum de independencia

Almeida: "Sometido a las condiciones que se imponen desde Lledoners

El secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea , ha afirmado con rotundidad que los conservadores, porque Pedro Sánchez "está al servicio de la ley" y con la ley, advierte, "no se negocia".En una rueda de prensa en la sede del PP murciano recogida por Europa Press, García Egea ha asegurado que el jefe del Ejecutivo en funciones "" al "incumplir" su programa electoral y ha denunciado el acuerdo alcanzado con ERC, PNV y Podemos para ser investido."Pedro Sánchez ha optado por un Gobierno del insomnio, como él lo calificó, a un", ha destacado García Egea, que ve este pacto como "".A su juicio, el pacto con Podemos "es un pacto marcado por el, porque lo que sabemos todavía no deja ver la realidad de lo que viene; un pacto con medidas que suponen un paso atrás a aquellas que han traído prosperidad al país". "Es una enmienda a la totalidad de las reformas del PP, que trajeron", ha señalado.García Egea, además, ha asegurado que Sánchez "va a ser presidente de Gobierno con los votos de los que agredieron a los guardias civiles de Alsasua (Navarra)". ", que es lo que Pedro Sánchez está haciendo con esta concesión a los agresores de Alsasua y a los que quieren ver fuera del País Vasco a la Policía Nacional y a la Guardia Civil", ha dicho.A su juicio, lo que llama la atención de todos los que "creemos en el futuro de España es el acuerdo con el PNV, plagado de graves concesiones a las".Y es que, ha señalado, "echar a la Guardia Civil y a la Policía Nacional de Navarra es el precio que Pedro Sánchezpor seguir en la Moncloa y recibir los votos del PNV".Teodoro García ha defendido la necesidad de tener un presidente de Gobierno que ", y no a la Policía Nacional y a la Guardia Civil".Ha aprovechado para brindar su apoyo a lasque "se dejan su vida para garantizar la ley y el orden en Navarra, País Vasco y toda España".Por ello, ha asegurado que mientras el PP tenga voz en instituciones defenderá esos derechos, porque, ha sostenido, ", que busca liquidar el estatuto de Gernika, la Constitución, a cambio de mantenerse en el poder".El portavoz del Grupo Popular en el Senado, Javier Maroto , también ha criticado el acuerdo que el PSOE ha alcanzado con ERC. Según ha asegurado, el pacto, por lo que ha recalcado que los independentistas y los nacionalistas tienen "cogido en su debilidad" a Sánchez.Maroto ha urgido a Sánchez aque, a su juicio, está "haciendo a España". Además, ha señalado que los "socialistas de buena fe" están "indignados" por lo que está sucediendo y debe dar explicaciones cuanto antes."El Partido Popular va a ser el partido que haga difícil la traición de Sánchez a España. Se necesitan mayorías sólidas en el Congreso y en el Senado y", ha manifestado Maroto en sendas entrevistas en Onda Cero y Telecinco, que ha recogido Europa Press.Por su parte, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida , ha preguntado a Sánchez si quiere, en alusión a Oriol Junqueras."Desgraciadamente el gobierno de la nación está sometido a las condiciones que se imponen desde Lledoners, y por tantopor un golpe a la democracia", ha manifestado durante su visita al Hospital madrileño de San Rafael para entregar juguetes a los niños ingresados.El regidor entiende que Pedro Sánchez "", ya que el gobierno será sometido a la consulta de los independentistas catalanes, "el sueño de los que quiere romper España".