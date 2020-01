Publicada el 04/01/2020 a las 17:47 Actualizada el 04/01/2020 a las 19:21

Histórica intervención del diputado de #TeruelExiste en el Congreso, la 1ª vez que una Agrupación de Electores llega al Parlamento. Tomás DENUNCIA el acoso, boikot y ataques orquestados

Oramas se desmarca y anuncia que votará en contra

El diputado de Teruel Existe,ha denunciado en el Pleno del Congreso que su formación, el cual le ha agradecido la "valentía" de resistir.En su intervención en el debate de investidura, según recoge Europa Press, Guitarte ha querido dejar claro queque viene de distintas ideologías, tanto de izquierda y de derecha, y que se unió para ocuparse de los problemas de su provincia, dejando a un lado sus diferencias políticas. Ha recordado que esa nueva agrupación de electores ganó las elecciones del 10 de noviembre en la circunscripción, por delante de los partidos tradicionales, confirmando que en los últimos 40 años nadie ha sido capaz de resolver los problemas estructurales de la provincia de Teruel.Por eso, Tomás Guitarte ha dicho que. "Exigimos respeto -ha recalcado-. Nuestro futuro lo decidiremos nosotros".En ese sentido, se ha quejado de, tanto desde los medios de comunicación como de los políticos, e incluso en los últimos días con "pintadas" en su pueblo, su comarca y su región. "Tomás, no hagas caso de esos salvapatrias casposos", le ha dicho el valenciano Joan Baldoví en su turno de intervención posterior.El líder del PSOE,al "denunciar todo este atropello del espacio conservador y ultraderechista, que está menoscabando el libre ejercicio de un representante de Congreso a votar lo que considere". Sánchez ha compartido la necesidad de destinar financiación para luchar con el reto de la despoblación, un problema que tampoco considera "localista", sino global, y del que, según asegura, el Gobierno socialista ya venía ocupándose incluso en el ámbito europeo, y también a nivel regional con el Ejecutivo autonómico del socialista Javier Lambán.La diputada de Coalición Canaria en el Congreso,, ha anunciado quede la investidura de Sánchez desmarcándose así de la posición adoptada por la Ejecutiva de su partido, que se decantó por la abstención. Así lo ha avanzado durante su intervención en el Pleno de investidura, donde ha cargado duramente contra el candidato socialistay por haber pactado con quienes quieren romper España.

Pese a las "presiones" que asegura haber recibido para traicionar a quienes le votaron, ha preferido incumplir las consignas de su formación. "Hay límites que no se pueden sobrepasar, no voy a ser cómplice y voy a votar no", ha dicho, cosechando los aplausos de diputados del PP.



Tras este cambio, Coalición Canaria ha anunciado que actuará con la aplicación de sus estatutos ante la indisciplina de Oramas. No obstante, la formación nacionalista ha afirmado que escuchará a su representante en la Cámara por mantener una posición de voto contraria a la decisión del partido.

Más País y Compromís piden a la derecha "dejar el napalm y la gasolina"

JxCat denuncia el "golpe" de la JEC contra Torra

BNG: su apoyo no es "un cheque en blanco"

Ya en el turno de réplica,y que "pasara del bloque del bloqueo al bloque de facilitar la investidura". "Deje, al menos, echar a andar la legislatura", ha asegurado.han pedido este sábado al futuro Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos que seapara adoptar las medidas que necesita el país, y al tiempo han reclamado ay opten por la tila para templar los nervios.En ausencia del líder de Más País, Íñigo Errejón, de baja por enfermedad, la diputada de Equo,, ha señalado que el programa presentado por Sánchez en el debate de investidura es "un buen comienzo para rehacer el contrato social y recuperar derechos", y ha pedido a la derecha que muestren "sentido de patriotismo" y cumplan las normas democráticas. "A la derecha les diría que estaría bien que expresaran sentido del patriotismo, que no es otra cosa que cumplir las normas democráticas. Hablamos de un Gobierno legítimo, de una mayoría legítima y de una coalición legitima", ha indicado Sabanés después dede la jornada de hoy.Por su parte, el portavoz de Compromís,ha aconsejado a los diputados "de la derecha y ultraderecha" que templen sus nervios mientras les enseñaba: "no hay nada más castizo y español, y hace verdaderos milagros", ha añadido, para luego apuntar que deben dejar el napalm y la gasolina y resignarse puesto que la legislatura "empezará el martes". En este punto, ha avanzado el sentido de su voto positivo y ha asegurado que la investidura la van "a ganar" los que creen que el Estado es "diverso, plural, multilingüe y solidario". Asimismo, ha lamentado que a los que les encanta el olor a napalm (se ha referido a la película Apocalypse Now de Coppola) solo buscan el poder para servir "a los poderosos de siempre".Por su parte, la portavoz de Junts per Catalunya (JxCat) en el Congreso,, ha denunciado este sábado elcontra el presidente de la Generalitat, Quim Torra, al inhabilitarlo, y ha expresado sus dudas sobre la voluntad de diálogo que puede tener respecto a CataluñaDurante el debate de investidura, Borràs le ha agradecido el cambio de "tono" y de "talante", peroy que tampoco haya criticado las decisiones de la JEC sobre Torra y sobre el líder de ERC, Oriol Junqueras.En el turno de réplica,. "Ustedes asumen que es difícilmente comprensible decir que se quiere dialogar con el Gobierno de España e impedir con su voto junto al PP impedir que se constituya un Gobierno que pretende abrir esa vía de diálogo", ha afirmado el líder socialista.El diputado del BNG en el Congreso,, ha avisado este sábado en el Pleno del Congreso de que su voto a favor de la investidura de Pedro Sánchezy ha querido marcar distancias con el gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos, pese a que va a favorecer su elección. "El gobierno que usted propone encabezar no es nuestro gobierno, porque ningún gobierno español será nunca nuestro gobierno", ha proclamado el diputado nacionalista.

"Sólo esperamos que cumpla con los compromisos de un país que lleva mucho tiempo esperando", ha remarcado. De hecho, ha querido dejar claro que "el BNG no se vincula al nuevo Gobierno" salvo en lo que han firmado con el PSOE y en aquellas políticas en las que puedan coincidir.

El PRC se abre a cambiar su voto si Sánchez obliga a ERC a no rebasar la Constitución

Por último, el diputado del Partido Regionalista de Cantabria (PRC),, se ha abierto este sábado a no votar contra la investidura de Sánchez si el socialista deja claro desde la tribuna del Congreso a ERC que ningún acuerdo entre los gobiernos catalán y central podrá rebasar la Constitución.Mazón ha lanzado este reto a Sánchez en su primera intervención en el debate de investidura, en la que ha explicado los motivos que han llevado a su formación a negar ahora al líder socialista el apoyo que sí le dieron en la investidura fallida del pasado mes de julio., ha defendido Mazón, quien ha resaltado que el PSOE ha pactado cosas "inasumibles" con los independentistas del partido de Junqueras.En su turno de réplica,y le ha advertido al partido de Revialla de que se podría romper su pacto de gobierno en Cantabria.