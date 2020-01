La derechas se 'cuelan' en la intervención de Bildu con gritos de “asesinos” y Batet les recuerda que en el Congreso hay libertad de expresión

Publicada el 05/01/2020 a las 10:45 Actualizada el 05/01/2020 a las 11:45

▶ @Pablocasado_ alzando la voz en el Congreso para defender la Constitución, al Rey y a las víctimas del terrorismo, ¡mientras Sánchez calla!



Debería llamar al orden a la representante de Bildu por sus descalificaciones a las instituciones del Estado". #InvestiduraRTVE5E pic.twitter.com/76LasIpJt0 — Partido Popular (@populares) January 5, 2020

Que un partido que no condena el terrorismo de ETA dé lecciones de libertad es inaceptable. Pero que Sánchez y Batet permitan sin pestañear las blasfemias de Bildu contra las víctimas, el jefe del Estado y la democracia es directamente humillante.



Por dignidad, no nos callamos pic.twitter.com/p4nCblCBSw — Edmundo Bal (@BalEdmundo) January 5, 2020

@Santi_ABASCAL abandona la #SesiónDeInvestidura junto a otros dos diputados de VOX y víctimas de ETA, @fjosealcaraz y Antonio Salvá, para no escuchar a la portavoz bilduetarra en la tribuna.



➡️ No vamos a permitir que se blanquee a los herederos de la banda terrorista. pic.twitter.com/SVQnk1icq4 — Grupo Parlamentario de VOX en el Congreso (@VOX_Congreso) January 5, 2020

EH Bildu recuerda al PSOE que dependen de sus votos

Este domingo en el Congreso de los Diputados . Antes de la primera votación a Pedro Sánchez les correspondía hacer uso de la palabra a EH Bildu, el Grupo Mixto y el Grupo Parlamentario Socialista. Pero PP , Vox y Ciudadanos se hicieron notar desde primera hora de la mañana, cuando subió a la tribuna de oradores la portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua . Este grupo ha anunciado que se abstendrá en la votación del candidato.Llevaba poco tiempo haciendo uso de la palabra la dirigente de Bildu cuando ya se escuchaban los murmullos en la bancada de la derecha. Después llegaríany las llamadas al orden de la presidenta del Congreso, la socialista , pidiendo a los parlamentarios que respetaran la libertad de expresión de la oradora.A la derecha no le gustó nada que Aizpurua que calificara de “autoritario” el discurso del rey Felipe VI el 3 de octubre de 2017: “Fue una de sus expresiones más evidentes. Apeló claramente a conformar un bloque político y mediático capaz de profundizar en la contrarreforma autoritaria”.La diputada de EH Bildu continuó su discurso en medio del jaleo de los diputados de la derecha. La portavoz del PP en el Congreso,, solicitó tomar la palabra. Batet se la negó emplazándola a que esperara a que terminara la oradora. Para cuando esto ocurrió, el ambiente se había calentado tanto que quien tomó la palabra fue el jefe de los conservadores,, para criticar que la presidenta del Congreso no hubiese llamado al orden a Aizpurua cuando ésta criticó al rey. Y también, al “candidato” Sánchez.”, dijo del presidente en funciones. Y del discurso de la portavoz de EH Bildu, dijo haber sido “el más nauseabundo” que él ha escuchado en ese hemiciclo. “Es infame lo que hemos vivido”, dijo.Batet respondió que, “por suerte” ya ha pasado la época en la que en España no se permitía la crítica. “Hoy disfrutamos de una democracia plena. Para garantizar esa democracia tenemos que garantizar la libertad de expresión en el interior de esta cámara”, añadió.comenzaron a gritar desde la bancada de la derecha.Como los gestos a veces son más importantes que las palabras, no pasó inadvertido que el diputado del PP, miembro de la Mesa de la Cámara Baja, escuchaba el discurso de EH Bildu dando la espalda a la tribuna de oradores [imagen que precede a estas líneas]. De forma paralela, diputados y cargos conservadores ya habían plagado las redes sociales de mensajes contra la intervención de Aizpurua.Tras Casado, pidió la palabra, parlamentario de Ciudadanos, para pedir que se retiren del orden del día las palabras de la diputada de la izquierda abertzale sobre el monarca, que el lunes protagonizará el acto central del día de la Pascua Militar. Para ese momento, la diputada del PP Ana Pastor, integrante del órgano de gobierno de esta Cámara. ya había iniciado las gestiones para ese mismo trámite.Los diputados de Vox también jaleaban desde sus escaños.. Según informaron desde la formación de extrema derecha, y difundieron imágenes, Santiago Abascal había abandonado el Pleno para acompañar a víctimas de ETA de su formación y así estas no tuvieran que escuchar “a la portavoz bilduetarra”.En su intervención Mertxe Aizpurua aprovechó para avisar a Sánchez de que depende de sus votos a partir de ahora para sacar sus políticas adelante o para mantener al Gobierno de Navarra. Así. le exigiópara que pueda seguir contando con su confianza."Ustedes son el último tren hacia la última estación, no dejen pasar la última oportunidad", le advirtió.