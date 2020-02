Estrasburgo avala ahora las devoluciones en caliente en las fronteras españolas

Publicada el 13/02/2020 a las 13:49 Actualizada el 13/02/2020 a las 16:17

Estrasburgo da su visto bueno a las devoluciones en caliente. La Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, compuesta por 17 magistrados, ha sentenciado este jueves por unanimidad que el Estado ni violó el artículo 4 del Protocolo número 4 al Convenio para la Protección de los Derechos Humanos (CEDH) ni tampoco el 13 de dicho Convenio por devolver de forma inmediata a Marruecos a dos migrantes que saltaron la valla de Melilla en el año 2014. Hace tres años, la Sección Tercera consideró que se había producido una “expulsión” que revestía “un carácter colectivo” en tanto no se habían tomado en consideración “las circunstancias particulares de los individuos afectados”. Y condenó por ello al Estado. Ahora, sin embargo, la Gran Sala corrige este pronunciamiento al considerar que si no se llevó a cabo un procedimiento individualizado fue porque los dos migrantes no utilizaron las vías existentes para obtener “la entrada legal” en territorio español.

N.D y N.T. nacieron en 1986 y 1985, respectivamente. Ambos llegaron a Marruecos entre finales de 2012 y marzo de 2013, recalando en el campamento de inmigrantes del monte Gurugú, cercano a la frontera española de Melilla. El 13 de agosto de 2014, junto con otro grupo de personas, intentaron saltar la valla. En cuanto pusieron los pies en el suelo, fueron detenidos por la Guardia Civil, esposados y devueltos a Marruecos. “En ningún momento fueron objeto de procedimiento de identificación alguno. No tuvieron la posibilidad de exponer sus circunstancias personales ni de ser asistidos por abogados, intérpretes o médicos”, consideraba probada la primera sentencia. Una vez en suelo marroquí, fueron trasladados primero a Nador y luego a Fez. Unos meses después, en octubre y diciembre, consiguieron entrar en territorio español por el puesto fronterizo de la ciudad autónoma. Entonces, se iniciaron contra ellos sendos procedimientos que terminaron derivando en una nueva expulsión.

Una vez conocido el primer fallo, el Ejecutivo de Mariano Rajoy decidió llevar el caso ante la Gran Sala de Estrasburgo. Tras la moción de censura, el Ministerio de Justicia remitió una carta al TEDH, adelantada por El País, en la que aseguraba que el nuevo Gobierno socialista se había dado cuenta de “la destacada importancia” del asunto y anunciaba su intención de revisar la postura que España tenía previsto mantener en la audiencia por dicho recurso. Pero el Ejecutivo de Sánchez, cuyo partido se opuso férreamente en la oposición a las devoluciones en caliente, terminó manteniéndose en el procedimiento con un escrito en el que alegaba que lo que se había producido no fue “una expulsión sino una prevención de entrada”. Y supeditó la eliminación de este tipo de prácticas al pronunciamiento que finalmente emitiera el Tribunal Europeo de Derechos Humanos tras revisar el caso.

Ahora, la Gran Sala da la razón a España. El tribunal recalca que los demandantes prefiriesen saltar la valla en lugar de haber hecho uso de “los procedimientos legales existentes para obtener la entrada legal en el territorio español de acuerdo con las disposiciones del Código de Fronteras Schengen”. Y como consecuencia de esta “conducta”, prosiguen los magistrados, no se pudieron tomar “decisiones individuales de expulsión”.

La sentencia de la Gran Sala llega en el momento más oportuno. El Tribunal Constitucional empezó a estudiar en su Pleno de esta semana el borrador de sentencia sobre el recurso de inconstitucionalidad interpuesto hace cinco años por la oposición contra la Ley de Seguridad Ciudadana –más conocida como ley mordaza–. Entre los preceptos cuestionados, destaca la disposición adicional primera: “Los extranjeros que sean detectados en la línea fronteriza de la demarcación territorial de Ceuta o Melilla mientras intentan superar los elementos de contención fronterizos para cruzar irregularmente la frontera podrán ser rechazados a fin de impedir su entrada ilegal en España”. El borrador del fallo, elaborado por el magistrado Fernando Valdés, apuesta por la nulidad de dicho precepto. Sin embargo, el órgano de garantías había preferido mantenerse a la espera del pronunciamiento de Estrasburgo antes de dar cualquier paso.