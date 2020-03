Simón: "La enfermedad se está estabilizando. En algunas zonas se estaría superando el pico"

Publicada el 28/03/2020 a las 15:00 Actualizada el 28/03/2020 a las 15:53

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, ha asegurado en la rueda de prensa telemática de los responsables técnicos de los ministerios competentes que la evolución del coronavirus en España "se está estabilizando". "En algunas zonas del país se estaría superando ya el pico de transmisión, pero no podemos decirlo a nivel nacional", ha explicado. "Los datos que vemos en los últimos días indican que estamos ahí, muy cerca", ha asegurado.

Las palabras de Simón llegan después de que el Ministerio de Sanidad anunciara que los fallecidos por coronavirus en España ascienden a 5.690. Esta cifra supone un incremento de 832 muertos en las últimas 24 horas, el máximo de fallecidos diarios. "Estamos llegando al pico de esta curva que tanto nos preocupa", ha asegurado. Asimismo, los casos de personas contagiadas se elevan a 72.248.

No obstante, a pesar de esta estabilización, que hay que tomar con precaucación ya que, según Simón, esta hipótesis se basa en "datos preliminares", el experto ha matizado que "el punto clave no es tanto la transmisión, sino la saturación de las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI)", un problema que sigue siendo "importante" en España ya que se produce "una acumulación" porque las personas ingresadas por coronavirus tienen que permanecer allí durante "periodos largos". Según las últimas cifras, de los 40.630 hospitalizados, 4.575 han sido ingresados en la UCI.

"Los pacientes que se infectan hoy podrán necesitar una cama en la UCI dentro de entre siete y diez días. La saturación de las UCI va con retraso, por eso el pico puede llegar a principios de la semana que viene o al principio de la siguiente", ha asegurado Simón que ha pedido "esfuerzos extra por controlar la transmisión" y la importancia de "reducir al máximo la presión sobre estas unidades, ya que van a modular la letalidad".

El Instituto Carlos III niega un "infradiagnóstico"

Por su parte, la directora del Instituto de Salud Carlos III, Raquel Yotti, ha asegurado que el informe sobre mortalidad en España elaborado por la institución refleja que "existe un exceso de mortalidad por todas las causas" pero ha negado que sea "por un infradiagnóstico" de pacientes con coronavirus al ser preguntada por una información de El País que apuntaba que este documento revelaría "que el virus casi ha duplicado la mortalidad en algunas zonas de España".

En este sentido, ha incidido en que las conclusiones del informe "son perfectamente veraces" y que sus datos "son perfectamente fiables". "No hay que llegar a conclusiones que no aparecen en el informe y no aparece que sea por un infradiagnóstico de pacientes Covid-19", ha sentenciado.

"Estamos hablando de la mortalidad total, toda la mortalidad por todas las causas. Sacar esta conclusión sobre que estamos infradiagnosticando pacientes con Covid-19 y que están falleciendo es algo tremendamente arriesgado", ha criticado Yotti, destacando que los datos del informe "no sustentan esa conclusión".