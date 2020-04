Directo | La Generalitat pide priorizar el grado de supervivencia y recomienda no trasladar a UCI a mayores de 80 años

Publicada el 01/04/2020 a las 09:03 Actualizada el 01/04/2020 a las 10:20

Sigue en infoLibre el minuto a minuto de la evolución este miércoles de esta pandemia en España y en el mundo:

10.00. Estos son los centros sanitarios que estarán abiertos durante el estado de alarma. El Boletín Oficial del Estado ha publicado una nueva orden por la que se por la que se establecen como servicios esenciales determinados centros, servicios y establecimientos sanitarios como, por ejemplo, las clínicas de interrupción voluntaria del embarazo, de salud mental, bancos de tejidos, las ópticas o las ortopedias, entre otras. La orden tiene como objetivo determinar la relación de centros, servicios y establecimientos sanitarios que se consideran servicios esenciales, a los efectos previstos en el Real Decreto por el que se adoptan medidas complementarias en el ámbito laboral, para paliar los efectos derivados del Covid-19, y en el Real Decreto-ley por el que se regula un permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población. Así, desde este miércoles, y hasta el próximo día 9 de abril, ambos inclusive, los centros, servicios y establecimientos sanitarios que no hayan sido declarados servicios esenciales, tanto públicos como privados, deberán paralizar toda actividad que implique algún tipo de desplazamiento. En este caso, el secretario general de Sanidad, Faustino Blanco, será el responsable de modificar los centros, servicios y establecimiento sanitarios reflejados en la orden publicada en el BOE.

09.35. Calviño, sobre la no suspensión de impuestos: "Necesitamos ingresos, los gastos públicos no desaparecen". La vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y para la Transformación Digital, Nadia Calviño, ha afirmado este miércoles, sobre la no suspensión de la recaudación de impuestos como el IRPF, que España necesita esos ingresos porque los gastos públicos, como lo sueldos de los sanitarios y de los Fuerzos y Cuerpos de Seguridad del Estado, "no desaparecen". "Esta situación es excepcional pero eso no quiere decir que no necesitemos ingresos (...) No podemos abandonar el funcionamiento normal del sector público", ha insistido Calviño en declaraciones a Onda Cero recogidas por Europa Press. En cuanto a las demandas del mundo empresarial para que el permiso retribuido por paralización de la actividad no esencial lo pague el Estado, Calviño ha indicado que, aunque comprende la reclamación, el Estado, el sector público, no puede reemplazar al conjunto de la economía".

09.00. La Generalitat recomienda no trasladar a las UCI a mayores de 80 años. El documento enviado a hospitales, adelantado por BTV, pide al personal sanitario que priorice los recursos, entre otros factores, en función de los años de vida del paciente. Así se recomienda no intubar las personas mayores de 80 años y que en esos casos el tratamiento se haga con mascarilla de oxígeno. Si no mejoran, se puede optar por la morfina para paliar la sensación de falta de aire. Los respiraderos también se aplicarán a los menores de 75 años que no tengan ninguna enfermedad crónica grave.

#ÚLTIMAHORA | Salut recomana en un document no ingressar a la UCI els majors de 80 anys amb coronavirushttps://t.co/incojRCUeI — btv notícies (@btvnoticies) March 31, 2020

08.50. El PP critica el "marketing" del Gobierno en materia económica. La vicesecretaria de Acción Sectorial del Partido Popular, Elvira Rodríguez, ha criticado este miércoles el "marketing" del Gobierno de Pedro Sánchez en materia económica y la falta de coordinación con los partidos de la oposición, con quien "no se consultó" el Real Decreto-Ley aprobado en el último Consejo de Ministros. En una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, Rodríguez ha asegurado que la rueda de prensa posterior al Consejo de este martes fue "una representación" en la que se pudieron ver las "medidas mal acompasadas" del Ejecutivo planteadas por dos "caras" distintas: los vicepresidentes Pablo Iglesias y Nadia Calviño. En este contexto, la dirigente del PP ha sostenido que el Gobierno hace bien en ayudar a personas "vulnerables" pero, a su juicio, debe "trabajar para que" muchas de esas personas "no se conviertan en vulnerables".

08.30. 42.000 muertos en el mundo. La pandemia del nuevo coronavirus continúa su avance en todo el mundo y acumula más de 860.000 contagiados y 42.000 muertos, ya con Estados Unidos como el país en el que más rápidamente se está expandiendo la enfermedad Covid-19, con una nueva cifra récord de 26.400 casos diarios. Según el balance global actualizado este martes a las 8.30 horas por la Universidad Johns Hopkins, la pandemia del nuevo coronavirus se ha extendido por 180 países y territorios desde que se originó en la ciudad china de Wuhan. El número de personas que han conseguido curarse de COVID-19, la enfermedad generada por el coronavirus, supera las 178.000, la mayoría de ellas en China (más de 76.000), aunque en España la cifra ronda ya las 20.000. El ritmo de crecimiento de la pandemia del nuevo coronavirus se ha acelerado de forma muy pronunciada en las últimas semanas. Desde que comenzó el brote en noviembre de 2019 hasta que se registraron los primeros 100.000 casos transcurrieron 67 días, pero ahora este umbral se supera de forma prácticamente diaria y, al ritmo actual, la pandemia alcanzará y superará esta semana la barrera del millón de contagios. Estados Unidos, que desde el jueves pasado es el país más afectado por número de casos, ha sumado 26.400 casos en las últimas 24 horas, el récord absoluto en incremento diario desde que comenzó el brote y se acerca ya a los 190.000 casos, con más de 4.000 víctimas mortales.

08.00. Buenas noticias desde China. El Ministerio de Salud de China ha anunciado este miércoles que se ha registrado un caso transmisión local del Covid-19 en la provincia meridional de Guangdong, y 35 llegados desde el extranjero. El número total de casos importados ha ascendido a 806 y se han localizado 26 casos sospechosos, todos ellos pertenecientes a personas que llegaron a China desde otros países. De los casos que han llegado desde fuera, el Gobierno ha señalado que 115 han sido ya dados de alt y 691 siguen bajo tratamiento, de los cuales 20 están graves. A su vez, este lunes, las autoridades sanitarias han certificado la muerte de otras siete personas, seis de ellas en la provincia de Hubei, cuya capital Wuhan fue el epicentro de la pandemia, y una en Shanghái. Así, el balance de decesos ha alcanzado este miércoles los 3.312, mientras que los casos registrados son 81.554. Por otro lado, 186 nuevos pacientes han salido de los hospitales tras haberse recuperado, por lo que el número total de personas dadas de alta ha ascendido a 76.238.

05.45. La crisis "más difícil" a la que se enfrenta el mundo desde la Segunda Guerra Mundial. El secretario general de la ONU, António Guterres, ha afirmado este martes que el coronavirus es la crisis "más difícil" a la que se enfrenta el mundo desde la Segunda Guerra Mundial, al tiempo que ha lanzado un plan para contrarrestar los impactos socieconómicos de la pandemia. "Por un lado, es una enfermedad que representa una amenaza para todos en el mundo y, por otro, tiene un impacto económico que traerá una recesión sin paralelos probablemente en el pasado reciente", ha señalado Guterres durante una rueda de prensa virtual de Naciones Unidas. Así, "la combinación de los dos hechos y el riesgo de que contribuya a una mayor inestabilidad, a un mayor descontento y a un mayor conflicto son cosas que nos hacen creer que esta es, en efecto, la crisis más difícil a la que nos hemos enfrentado desde la Segunda Guerra Mundial", ha remachado. Guterres ha indicado que, a su juicio, la crisis del Covid-19 "necesita una respuesta más fuerte y eficaz que sólo es posible en la solidaridad, si todos se unen y nos olvidamos de los juegos políticos y comprendemos que es la humanidad la que está en juego". Asimismo, el secretario general de la ONU, que ha insistido en que la respuesta al coronavirus ha de ser "decisiva, innovadora y conjunta", además de "a gran escala, coordinada e integral", ha incidido en que es necesario mostrar "solidaridad" con las comunidades y los países "más vulnerables" ante el avance del Covid-19.

04.00. Trump avisa de que las dos próximas semanas serán "muy difíciles". El presidente de Estados Unidos ha avisado este martes de que el país norteamericano se enfrentará a "dos semanas muy difíciles" en el marco de la crisis derivada de la pandemia del coronavirus. "Quiero que todos los americanos estén preparados para los días duros que se avecinan. Vamos a pasar dos semanas muy difíciles", ha señalado Trump durante la rueda de prensa del grupo de trabajo del coronavirus. Sin embargo, el mandatario ha expresado su esperanza de que Estados Unidos pueda ver "luz al final del túnel" al cabo de esas dos semanas, según ha recogido la cadena de televisión CNN. "Y después, con suerte, como los expertos predicen, como creo que muchos de nosotros pronosticamos, después de haberlo estudiado tanto, comenzaremos a ver algo de luz real al final del túnel", ha agregado. "Pero estas serán unas dos semanas muy dolorosas, muy, muy dolorosas", ha insistido. En este contexto, el dirigente estadounidense ha admitido que el Covid-19 es más "cruel" que la gripe, a pesar de que ha afirmado lo contrario varias veces en el pasado. "No es la gripe. Es cruel", ha reconocido Trump, al tiempo que ha mencionado a un amigo personal que se encuentra en coma a causa del coronavirus.