Sánchez prorroga hasta el 26 de abril el estado de alarma pero reactivará antes industria o construcción

Publicada el 04/04/2020 a las 15:31 Actualizada el 04/04/2020 a las 16:14

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que solicitará, siguiendo el consejo de los expertos, al Congreso de los Diputados una nueva prórroga del estado de alarma hasta la medianoche del sábado 25 de abril al domingo 26. Aunque, el líder del Ejecutivo ha matizado que el parón de las actividades no esenciales y el permiso retribuido anunciado hasta el día 9 de abril no se prolongará sino que "se volverá al estado de alarma que teníamos antes de la aprobación de ese decreto ley".

"Estamos ante la gran crisis de nuestras vidas", ha asegurado el líder del Ejecutivo en una comparecencia tras comunicar su decisión a los portavoces parlamentarios en la que también ha pedido "unidad nacional" para superar la pandemia.

Se trata de la segunda prórroga de 15 días que pedirá el presidente al Congreso de los Diputados, cuya autorización se necesita para que el actual estado de alarma, que caduca el 12 de abril, se amplíe otra quincena más. Durante las preguntas de los periodistas, Sánchez ha aclarado que este este estado de alarma "no va a durar 15 días, va a ser un tiempo más" y que "será el menor posible, dependiendo de la eficacia".

"Necesitamos mantener las medidas dos semanas más", ha asegurado ya que "los datos pronostican que estos días, una vez superado el pico, estamos en condiciones de doblegar la curva de la expansión de la epidemia", aunque ha pedido "prudencia" sobre estas cifras. Este sábado, el Ministerio de Sanidad ha registrado 124.736 contagiados, 11.744 fallecidos y 34.219 curados.

Mantener el estado de alarma y el confinamiento de gran parte de la población, así como el cierre de la hostelería y el turismo y el teletrabajo de todos aquellos que puedan hacerlo no impedirá que la actividad vuelva a algunos sectores, específicamente a aquellos no esenciales que fueron los últimos en parar pero que son capitales para la economía. "No vamos a prorrogar la paralización total después de la Semana Santa, sino el estado de alarma previo”, ha dicho.

El presidente del Gobierno ha asegurado que "hemos logrado un primer avance" en la lucha contra la pandemia y que "estas semanas de brutal esfuerzo colectivo ha salvado vidas". "Comprendo lo difícil que es prolongar dos semanas más este esfuerzo y sacrificio", ha subrayado. "La victoria es posible y está cerca", ha reconocido el presidente del Gobierno.

Asimismo, Sánchez ha explicado que "estas tres semanas de aislamiento están dando sus frutos". "El siguiente objetivo", según el líder del Ejectivo es "reducir aún más la propagación, hacer descender los contagios de manera más acusada, hasta que los nuevos enfermos sean menos que los nuevos sanados".

"Vamos a trabajar en unos nuevos Pactos de la Moncloa"

Ya en el turno de preguntas de los periodistas, cuestionado sobre unos nuevos Pactos de la Moncloa "para relanzar y reconstruir la economía", Sánchez ha afirmado que "todos los partidos vamos a trabajar en ello y vamos a hablar con todos los agentes sociales". Asimismo, ha solicitado unidad a las fuerzas políticas ante la "encrucijada histórica" en la que se encuentra España por la crisis del coronavirus.

Sánchez ha insistido también en una Europa coordinada contra el coronavirus. "Necesitaremos unidad también en Europa, el virus afecta al conjunto de la humanidad, no podemos dar respuesta desde cada Estado" y ha recalcado que la Unión Europea "no puede fallar esta vez".