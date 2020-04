Directo | Primer día sin muertes por covid-19 en China desde el inicio de la crisis

En infoLibre hemos preparado un dosier —que puedes consultar pinchando en la imagen— con toda la información sobre el coronavirus. Todos nuestros contenidos sobre el virus, desde guías prácticas hasta análisis en profundidad, son de libre acceso. En momentos de crisis como este, la información contrastada que los socios hacen posible debe llegar al mayor número de personas para contribuir a contener el contagio del virus, de fake news y de informaciones malintencionadas.

Sigue en infoLibre el minuto a minuto de la evolución este martes de esta pandemia en España y en el mundo:

10.15. Solo contar casos confirmados y no sospechosos. Las instrucciones dadas desde el Ministerio de Sanidad a las comunidades autónomas para efectuar las estadísticas relativas a la expansión del coronavirus en sus territorios solo requiere computar en el caso de los fallecidos aquellos que tienen la confirmación de estar infectados por covid-19, y no los casos sospechosos. Según la información enviada desde el departamento que dirige Salvador Illa, comprobada por Europa Press, los datos solicitados a nivel ministerial a las administraciones autonómicas para recabar los datos de manera uniforme solo contemplan dar por fallecido a causa del coronavirus a aquellos pacientes que tuvieran la confirmación de haber sido infectados. En estas pautas, el Ministerio solicitaba, entre otros aspectos, los casos detectados desde el 31 de enero, el total de casos confirmados dentro del personal sanitario o el montante de pacientes que están requiriendo asistencia en Unidad de Cuidados Intensivos.

10.02. Boris Johnson recibe oxígeno pero "no está con respirador". El primer ministro británico, Boris Johnson, está recibiendo oxígeno en el hospital por los síntomas del coronavirus, pero "no está con respirador", ha aclarado este martes el ministro del gabinete de Reino Unido, Michael Gove, un día después del traslado del premier a la unidad de cuidados intensivos. Johnson fue ingresado en un hospital de Londres el domingo, diez días después de confirmar que había dado positivo por covid-19. "Su situación empeoró" y los médicos determinaron en torno a las 19.00 horas del lunes que debía ser trasladado a la UCI, según Gove. "El primer ministro no está con respirador. Ha recibido apoyo de oxígeno", ha añadido Gove en declaraciones a la BBC, después de que se hubiese especulado en las últimas horas con la situación exacta de Johnson. El ministro ha apuntado que "los médicos tomarán las decisiones adecuadas" en función de como evolucione el estado del jefe de Gobierno.

Last night, on the advice of my doctor, I went into hospital for some routine tests as I’m still experiencing coronavirus symptoms. I’m in good spirits and keeping in touch with my team, as we work together to fight this virus and keep everyone safe.