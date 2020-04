Directo | Sánchez convoca la semana que viene a todos los partidos a una reunión sobre la reconstrucción sobre el covid-19

Publicada el 09/04/2020 a las 08:48 Actualizada el 09/04/2020 a las 09:53

Sigue en infoLibre el minuto a minuto de la evolución este jueves de esta pandemia en España y en el mundo:

09.49. Sánchez convoca la semana que viene a todas las fuerzas políticas para la reconstrucción económica y social de España. Sánchez ha señalado que "no son tiempos para discusiones estériles que nos distraigan de la única batalla que importa", "vencer al virus, para poder comenzar cuanto antes la reconstrucción económica y social". "La bandera que España necesita es la bandera de la unidad"​​​​​​​, ha dicho.

09.40. Nueva línea de 20.000 millones de euros de créditos ICO. Sánchez ha avanzado que el Gobierno habilitará este viernes en un Consejo de Ministros extraordinario una segunda línea de avales públicos, de otros 20.000 millones de euros, con el fin de garantizar la liquidez a empresas y autónomos ante la emergencia de la crisis del coronavirus. Sánchez ha asegurado que la estimación del Gobierno es que más de 1,3 millones de autónomos y empresas se beneficien de esta línea de avales públicos, del máximo de 100.000 millones que anunció el Ejecutivo al inicio. Asimismo, ha dicho que otras 130.000 empresas y autónomos se beneficiarán de la ampliación del límite de endeudamiento del ICO, para aumentar todas sus líneas de financiación, hasta un total de 10.000 millones de euros.

09.33. Hoy finaliza el permiso retribuido recuperable para los trabajadores de actividades no esenciales. El permiso retribuido recuperable aprobado por el Gobierno hace dos semanas para restringir la movilidad de los trabajadores de actividades no esenciales finaliza este jueves, por lo que la gran mayoría de estos empleados volverán a sus puestos de trabajo el lunes, una vez finalicen las vacaciones de Semana Santa, salvo en las comunidades autónomas donde el lunes es festivo. En concreto, vence el permiso retribuido recuperable aprobado por el Gobierno, de carácter obligatorio y limitado en el tiempo entre los días 30 de marzo y este jueves, 9 de abril, para todo el personal laboral por cuenta ajena que preste servicios en empresas o entidades del sector público o privado que desarrollan las actividades no esenciales. No obstante, se exceptuaba a las personas que estaban desarrollando ya su actividad a distancia o mediante teletrabajo, a las personas incorporadas en expedientes de regulación de empleo (ERTE), a personas que en situación incapacidad temporal o con un permiso de paternidad o maternidad, a los trabajadores de servicios esenciales o aquellos excluidos por el decreto de declaración de estado de alarma.

09.30. Sánchez alerta a la ciudadanía de los bulos que circulan por Internet. El presidente del Gobierno también ha querido dedicar su discurso para recordar a la ciudadanía que existen perfiles falsos que divulgan bulos y noticias falsas sobre el covid-19 a través de Internet y las redes sociales.

09.20. Regreso escalonado a la normalidad. Sánchez ha advertido ante un Congreso semi vacío de que la desescalada de las medidas adoptadas contra la pandemia de coronavirus será progresiva y llevará a una "nueva normalidad" que no será plena hasta que el mundo no cuente con una vacuna. En este contexto ha pedido a los partidos unidad y que desplieguen su influencia con sus partidos hermanos en la Unión Europea para seguir adoptando las medidas necesarias contra la emergencia sanitaria y también para superar la crisis económica que se ha generado. Ha expuesto las medidas adoptadas hasta el momento y ha anunciado que el Gobierno está preparando un plan para ir desmantelando progresivamente las medidas de confinamiento que se están aplicando. Para ello, ha dicho que en esa planificación hay un equipo multidisciplinar que está diseñando la reactivación progresiva. En este sentido, ha explicado que los científicos que asesoran al Gobinero han establecido varios marcadores que fijarán el ritmo de retorno en función del ritmo de los contagios. Por ello, ha señalado que "cada avance semanal hará posible la apertura de espacios". Y ha añadido que cada avance vendrá seguido de una "nueva normalidad", pero ha dejado claro que ésta "solo será plena cuando el mundo disponga de vacuna eficaz". Por ello, todos los pasos han de ser "escalonados y muy cautelosos".

09.19. Las víctimas tendrán un homenaje de Estado. Sánchez también ha anunciado que las víctimas mortales del covid-19 tendrán un homenaje de Estado una vez se haya superado la fase aguda de la pandemia. Sánchez ha subrayado que lo más "estremecedor" de esta emergencia es la muerte "en soledad" de quienes no pueden superar la enfermedad. Y aunque "nada" puede compensar "ese dolor", el presidente ha avanzado que el Estado les rendirá en su momento "el homenaje que merecen". Según el balance oficial y a la espera de conocer las cifras que ofrezca el Ministerio de Sanidad este jueves, la cifra de fallecidos ya ronda las 15.000 personas.

09.15. Sánchez solicita la prórroga del estado de alarma: "Es esencial para proteger la vida". El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha subido a la tribuna de oradores del Congreso de los Diputados después del minuto de silencio guardado por todos los presentes en recuerdo de las víctimas del covid-19. Durante su discurso, ha insistido en la necesidad de prorrogar el estado de alarma, para lo que ha pedido el apoyo de los diputados. "Es esencial para proteger la vida", ha dicho. A continuación, ha insistido en la idea que han mantenido las autoridades sanitarias en estos últimos días. Según ha dicho, España ya ha superado el pico de la curva de la pandemia, por lo que ahora se encuentra en la etapa de bajarla, pero eso, ha asegurado, no significa que lo que queda por delante sea menos duro. "Los datos, con toda la prudencia que podamos expresar, son alentadores. Se ha llegado al pico de contagios y nos encontramos cerca del descenso", ha asegurado.

09.00. El Congreso guarda un minuto de silencio. El Pleno del Congreso ha arrancado este jueves con un minuto de silencio por las más de 14.500 personas que han fallecido ya en España a causa del coronavirus y con las palabras de la presidenta de la Cámara, Meritxel Batet, agradeciendo a los ciudadanos que estén respetando el confinamiento decretado para combatir la pandemia. La Comisión de Sanidad del Congreso ya había dedicado un minuto de silencio en una comparecencia del ministro Salvador Illa, pero no el Pleno. Ciudadanos ya anunció que iba a a plantear la propuesta en la última Junta de Portavoces como homenaje a las víctimas mortales del virus y en solidaridad con sus familias. Batet ha vuelto a dar las gracias a los sanitarios y todos los que trabajan estos días en los servicios esenciales, con especial mención también a los trabajadores del Congreso y a los miembros de las Fuerzas Armadas y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Como en ocasiones anteriores ha querido dejar claro que, aunque el número de diputados que están sentados en sus escaños rozan el medio centenar, el resto del hemiciclo sigue la sesión desde sus domicilios y votará telemáticamente desde allí, cumpliendo así también "sus deberes como ciudadanos". Batet ha hecho este recordatorio después de que el PP amagara con aumentar su presencia en el Pleno de este jueves enviando a la Cámara hasta 45 diputados, una intención que finalmente no ha cumplido.

07.00. El Congreso debate y vota este Jueves Santo la nueva prórroga del estado de alarma. El Congreso de los Diputados celebra este Jueves Santo una sesión plenaria para debatir y votar el decreto aprobado el martes por el Gobierno para prorrogar de nuevo el estado de alarma en el país hasta el próximo 26 de abril con el fin de combatir la pandemia del coronavirus. De esta forma, el estado de alarma, cuya vigencia concluía el 11 de abril, se extiende dos semanas más, hasta el día 26, con el objetivo de reforzar la lucha contra el virus. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya trasladó esta decisión a los presidentes autonómicos y a la oposición. A su vez, la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, contactó con los portavoces de los distintos grupos parlamentarios para comunicarles la convocatoria de la sesión plenaria a las nueve de la mañana de este jueves, 9 de abril. El Consejo de Ministros decretó el estado de alarma el pasado 14 de marzo con una duración de quince días y solicitó después al Congreso una prórroga de otras dos semanas que fue apoyada en sesión plenaria a las dos de la mañana del día 26. En esta ocasión, para evitar una sesión nocturna, se ha decidido reunir al Pleno a primera hora de la mañana de este jueves.

06.00. Trump no pone fecha para el fin de las medidas contra el covid-19 y vuelve a criticar a la OMS. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no ha querido aventurarse este miércoles lanzando una fecha en la que la sociedad estadounidense pueda volver a la normalidad, tras el paso de la pandemia de coronavirus por el país, y ha vuelto a criticar a la Organización Mundial de la Salud (OMS), insistiendo en la supuesta "relación" que tiene con China. "No puedo creer que esté hablando de política cuando se observa la relación que tienen con China", ha dicho Trump en relación a las palabras del director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, quien pidió no buscar "beneficios políticos" utilizando la pandemia respondiendo así a los ataques del magnate, quien un día antes aseguró que revisaría la financiación que Estados Unidos otorga al organismo. "China gasta 42 millones, nosotros gastamos 450 y todo parece ser como dice China. Eso no está bien, no es justo para nosotros y, honestamente, no es justo para el mundo", ha continuado Trump durante la sesión informativa celebrada este miércoles en la Casa Blanca.

04.00. China confirma dos nuevos casos de coronavirus de transmisión local y 61 importados. El Ministerio de Salud de China ha informado este jueves de que se han registrado dos nuevos casos de covid-19 de transmisión local en la provincia de Cantón (sur), y 61 procedentes del extranjero. En total, el número de casos confirmados en la China continental ha ascendido a 81.865, después de los últimos casos confirmados, mientras que 1.103 personas han llevado la enfermedad al país asiático desde el extranjero. En relación a los casos importados, 374 personas han logrado el alta médica, mientras que 729 todavía continúan bajo supervisión recibiendo tratamiento, de los cuales 31 están en estado grave. China parece tener la pandemia contenida, después de haber sido el origen de en un principio. Es el sexto en la lista de países con más casos por detrás de Estados Unidos, España, Italia, que también tiene las cifras de fallecimientos más altas —más de 17.600—, Francia y Alemania.