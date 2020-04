Publicada el 09/04/2020 a las 08:43 Actualizada el 09/04/2020 a las 11:20

Jueves Santo. Con los españoles confinados en sus casas, la pandemia no entiende de calendario. Por segunda vez en las últimas semanas, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, subió a la tribuna de oradores del Congreso de los Diputados para solicitar a los grupos su apoyo a una prórroga del estado de alarma. Y para pedir "unidad y lealtad" a todas las formaciones políticas con representación parlamentaria. Lo hizo en siete ocasiones.

El jefe del Ejecutivo fue muy prudente a la hora de referirse a la pandemia. No ocultó avances. Pero tampoco ocultó que lo que está por llegar vaya a ser fácil. "Cada avance contra la epidemia vendrá seguido de un paso hacia la nueva normalidad. Una nueva normalidad que solo será plena cuando el mundo disponga de una vacuna eficaz contra la covid-19", avisó.

Su llamada a la "unidad y lealtad" fue rematada, al cierre de su primera intervención en un hemiciclo casi vacío, con la oferta de un "gran Acuerdo Nacional para la Reconstrucción económica y social". Su idea, según concretó es que "participen todas las fuerzas dispuestas a arrimar el hombro", desde partidos políticos a empresarios, sindicatos y comunidades autónomas. "Les propongo un Gran Pacto por la reconstrucción económica y social de España", resumió.

El presidente puso fecha a la invitación: "Les convoco formalmente por ello el próximo lunes a una primera reunión. Integraremos en este acuerdo a los agentes sociales y a los presidentes autonómicos. Todos estamos llamados a estos pactos".

Casado: "Así, no"

Pero su mensaje, plagado de llamadas a la oposición a arrimar el hombro para la gestión de esta crisis y la venidera "desescalada", no encontró eco en el principal partido de la oposición. Como ya había venido dando muestras en los últimos días, Pablo Casado avisó de que no va a encontrar al Partido Popular para "tapar" sus "fracasos", aunque los diputados de su partido votarán a favor de la prórroga del estado de alarma en este Pleno. La "autoridad moral" de Sánchez para pedir "lealtad y unidad" es "nula" desde la óptica de esta formación.

Recordó Casado que durante el primer debate sobre el estado de alarma, el PP dijo a Sánchez que no estaba solo. Que en la primera prórroga, le advirtió de que las cosas "no iban bien" y que su mensaje ahora es "así, no".

"Los españoles han cumplido con todo lo que les ha pedido, pero usted no ha cumplido con ellos", le acusó en una intervención en la que exigió autocrítica y puso en duda el número oficial de víctima de la pandemia que ofrece, a diario, el Ministerio de Sanidad.

Para el jefe de los conservadores no es el momento de una reedición de los Pactos de la Moncloa. Casado dijo no entender la "repentina voluntad pactista" cuando él lleva meses intentando que Sánchez se siente a negociar con el PP su oferta de once pactos de Estado. A su juicio, difícilmente puede aspirar a reescribir la Transición "quien no es capaz ni de negociar un decreto".

"No hay que tender cortinas de humo, ni renovar ningún acuerdo histórico que ya nos permitió convertirnos en una moderna democracia europea. Eso no está en juego, al menos por nuestra parte, no sé si por parte de todos los socios del Gobierno", añadió Casado.

"Aun así, nosotros mantendremos hoy [por este jueves] el apoyo a las medidas de contención de la pandemia", dijo sobre la prórroga.

Abascal pide dimisiones

Tras el turno de Casado, subió a la tribuna el presidente de Vox, Santiago Abascal, que volvió a pedir la dimisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y del vicepresidente Pablo Iglesias, por ser los dirigentes políticos que "peor" están gestionando la crisis del covid-19.

El líder de la extrema derecha dedicó su intervención a descalificar la gestión del Ejecutivo desde el inicio de la pandemia, desgranando los "bulos y mentiras" que, a su juicio, ha ido trasladando a los españoles. Como llevan días haciendo PP y Vox, Abascal acusó al Gobierno de ofrecer cifras de fallecidos inferiores a las reales.

Unidos para denunciar la actitud del PP y Vox

El portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, cargó contra el partido de Casado por su "persecución" a la extrema derecha de Vox. Llegó a decir que el PP, hoy, como "hace 43 años", está fuera de la Constitución. También muy crítico con la actitud de la derecha fue Gabriel Rufián (ERC), formación que anunció su abstención en la prórroga de este estado de alarma.

El líder republicano avisó de que no habrá Pactos de la Moncloa si antes no hay pactos de Bruselas o de Estrasburgo. O si antes no hay pactos de Ajuria Enea o en Palau de la Generalitat.

La agenda del Pleno

El Pleno del Congreso se reunió este jueves desde las 9 horas, para debatir y votar una segunda prórroga del estado de alarma hasta el 26 de abril, así como los reales decretos-leyes sobre medidas complementarias en el ámbito laboral, el permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales y el relativo a las medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico, todo ello para hacer frente a la crisis ocasionada por el covid-19.

Todo esto ocurría en un hemiciclo en el que sólo estaban presentes 43 diputados. El resto, había solicitado el voto telemático.

Los otros decretos

Tras el debate de la solicitud de prórroga del estado de alarma, se debatirán tres reales decretos-leyes. El primero de ellos es el Real Decreto-Ley 9/2020, de 27 de marzo, por el que se adoptan medidas complementarias, en el ámbito laboral, para paliar los efectos derivados del covid-19. Se trata de una norma de carácter complementario, que clarifica algunos efectos y consecuencias del Real Decreto-Ley 8/2020 y que incluye, entre otras cuestiones, la obligatoriedad de mantener abiertos, como servicios esenciales, los centros sanitarios y de cuidados de mayores y dependientes; la prohibición del despido por causas relacionadas con covid-19; clarificaciones con respecto al mecanismo de los ERTE o la interrupción del cómputo de la duración máxima de los contratos temporales. Asimismo, se establece que la contratación pública para hacer frente a la pandemia se tramitará por el procedimiento de emergencia.

De forma acumulada con el anterior, se debatirá el Real Decreto-Ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el coronavirus. Durante el permiso, que va del 30 de marzo al 9 de abril, el real decreto establece que los trabajadores seguirán percibiendo sus retribuciones íntegras y una vez termine ese periodo de tiempo, los empleados devolverán a la empresa, de manera paulatina y negociada con la empresa, las jornadas no trabajadas.

Por último se debatirá el Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al viruus. Se trata de un paquete con unas 50 medidas, que incluye la prohibición de los desahucios de inquilinos durante seis meses desde la entrada en vigor del estado de alarma; la articulación de microcréditos para los inquilinos en situación vulnerable; la creación de un subsidio para empleadas del hogar afectadas por el cese o reducción de actividad y trabajadores temporales sin derecho a prestación; la concesión de moratorias en el pago de las cotizaciones sociales a empresas y autónomos; y la prohibición a las empresas cortar los suministros básicos en la vivienda habitual de ningún ciudadano durante el estado de alarma.