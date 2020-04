El Consejo de Informativos de TVE denuncia una "campaña de asedio" como la descrita por Xabier Fortes

Publicada el 10/04/2020 a las 10:49 10/04/2020 a las 10:49

El Consejo de Informativos de Televisión Española emitió un comunicado este jueves en el que quiso condenar lo que calificó de "ataques vejatorios y difamatorios" procedentes de "algunos sectores políticos y mediáticos". "Este Consejo entiende que esos ataques con aspecto de campaña organizada responden exclusivamente a un intento por parte de sus autores de utilizar a esta televisión pública como arma arrojadiza", apunta el organismo en nota emitida apenas unas horas después de que el líder de Vox, Santiago Abascal, cargara contra los medios de comunicación, a su juicio sobornados para ocultar información a los españoles. Una idea en la que insistió la secretaria general del grupo parlamentario del partido ultraderechista, Macarena Olona, poco después: "El Gobierno ha subvencionado con 15 millones de euros a las televisiones que, como demuestran a diario estos medios sobornados, están al servicio del fin que ustedes persiguen. Son activistas y medios propagandistas", aseguró.

Las acusaciones procedentes de la formación de extrema derecha, además, se produjeron el mismo día que Xabier Fortes, periodista y director de Los Desayunos de TVE, publicó un artículo en infoLibre en el que denunciaba, precisamente, "una campaña de acoso y desgaste contra las instituciones, el propio sistema y buena parte de los informadores" llevada a cabo por "un holding de medios ultras, plataformas fantasmas y comandos de tuiteros autómatas". "Ni yo ni el medio en el que trabajo desde hace 30 años, TVE, hemos sido ajenos a ese ataque sincronizado y al que se ha dotado de una generosa financiación económica, que como en ocasiones precedentes acabará saliendo a luz más temprano que tarde. Solo hay que seguir la pista del dinero. En mi caso es una guerra de desgaste instigada por aquellos que en su día fueron destituidos de sus altos cargos en TVE por actos de censura y manipulación. Llegaron incluso a elaborar listas negras de informadores no afectos a su causa. Sé bien de lo que hablo. Figuraba en una de ellas", escribió.

Y ahora el Consejo de Informativos se pronuncia en la misma línea. El organismo asume "improvisaciones e incluso errores" derivados de la crisis generada por el coronavirus, que no tiene ningún precedente reciente, pero defiende a su vez que los trabajadores de TVE han actuado "con profesionalidad". "Este Consejo ha comprobado que los informativos se están elaborando con gran esfuerzo, riesgo y dedicación por parte de la plantilla", insiste el Consejo, que informa además de que, desde que comenzó la crisis sanitaria, TVE no ha recibido ninguna queja relacionada con sus trabajadores. Las que hay, no obstante, son "procesadas con los medios y herramientas habituales: estudio, preguntas y valoración", aseguran.

Por último, el Consejo insiste en el "derecho" y en la "obligación" de la televisión pública de "realizar unos programas informativos al servicio de la verdad y el interés general". "Y por ello también queremos denunciar la campaña de asedio y erosión que tanto TVE como una parte de los informadores estamos sufriendo", aseguran. Y anima, para terminar, a todos sus trabajadores a "no amilanarse frente a insidias y mentiras".