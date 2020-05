La Iglesia dedica su superávit de ingresos públicos a Trece TV: 3,76 millones

Publicada el 18/05/2020 a las 21:20 Actualizada el 18/05/2020 a las 21:22

La asignación tributaria a la Iglesia por el ejercicio de 2018, es decir, por las equis marcadas en la campaña de la primavera de 2019, ha supuesto para la institución católica el ingreso de 256,54 millones de euros euros. El total de ese dinero –dinero público ingresado a las arcas de la Iglesia– empleado por la institución católica ascendió a 252,78 millones, que le sirvieron para pagar el funcionamiento de sus diócesis y el sueldo de sus sacerdotes y obispos, entre otros conceptos. Es decir, tras pagar su actividad y sus salarios con lo recaudado por el Estado en función de las equis marcadas, tuvo superávit, según se desprende de la memoria de 2018 la Conferencia Episcopal. La diferencia entre los recursos obtenidos y los empleados durante 2018 arrojó un saldo positivo de 3.761.858,15 euros. ¿Dónde fueron estos 3,76 millones? A la televisión Trece TV.

No es una práctica nueva. La Iglesia había logrado en los dos ejercicios anteriores, 2016 y 2017, 35 millones de euros de superávit gracias a la equis católica, destinando más de la mitad a Trece TV [ver aquí información en detalle]. No obstante, ahora es una práctica potencialmente más controvertida. ¿Por qué? Porque el Tribunal de Cuentas, en un informe preliminar que todavía no ha sido aprobado y que adelantó infoLibre, puso en cuestión esta ayuda. El informe ponía dichas ayudas bajo la sospecha de ser "ayudas de Estado" [ver aquí y aquí].

Los 3,76 millones "han sido invertidos en la ampliación de capital de Trece TV SA", indica la memoria de la Conferencia Episcopal. A diferencia de años precedentes, la CEE da una explicación: "La Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal entiende que se trata de un proyecto plenamente coincidente con los fines propios de la Iglesia de apostolado, además de permitir participar de la eucaristía diaria a miles de personas impedidas, enfermas o de avanzada de edad en hospitales, residencias de ancianos o sus propios domicilios. En los ocho años de vida del canal se han retransmitido cerca de 3.000 eucaristías con una audiencia acumulada de más de 200 millones de personas".

La Iglesia batió su récord de ingresos públicos en el ejercicio de 2018, como publicó este periódico. La Conferencia Episcopal ofreció este lunes en su memoria el detalle de las cifras. El resultado definitivo de la campaña superó los 285 millones, un 6,37% más que año anterior y 686.000 euros más que la liquidación provisional, de la que se dio cuenta en febrero. Eso es la cantidad asignada, mayor que la recibida finalmente. Los ingresos de la Iglesia vía IRPF son de dinero público, calculado en función del número de equis, pero detraído de la masa total recaudada a todos los contribuyentes, marquen la casilla o no. El número de declaraciones a favor de la Iglesia ha sido de 7.192.002. Teniendo en cuenta las declaraciones conjuntas, suponen más de 8,5 millones de contribuyentes. De la cantidad obtenida en la declaración de la renta, la Iglesia recibió en 2018 un total de 256,54 millones de euros y empleó a lo largo de ese año, conforme a lo presupuestado, 252,78 millones. El resto, el superávit, es lo que dedicó a Trece TV.

Estas cotas de recaudación se explican por la reforma de José Luis Rodríguez Zapatero, que subió al 0,7% la asignación por cada equis en el IRPF.