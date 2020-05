El jefe de la Secretaría de Ayuso también se alojó en un apartotel cerrado al público

Publicada el 26/05/2020 a las 06:00

La cadena de incógnitas abiertas por la estancia de Isabel Díaz Ayuso en un apartotel de lujo de la cadena Room Mate con una rebaja del 60% en el precio acaba de alargarse con otro eslabón. El jefe de Secretaría de la presidenta de Madrid, Álvaro Sanz, también se hospedó en un apartotel madrileño igualmente cerrado a cal y canto al público. Pero, a diferencia del Room Mate donde vive Ayuso, que carece de autorización para alojar a nadie durante el estado de alarma, en este caso se trata de uno de los 22 establecimientos turísticos cedidos para hospedar a personal sanitario de forma exclusiva y gestionado desde la Consejería de Sanidad: el Slow Suites Chueca.

infoLibre contactó a media mañana con Sanz, que adujo falta de tiempo para contestar a la pregunta de por qué había establecido su residencia temporal en un apartotel de las características expuestas y cuyo uso quedaba expresamente limitado al personal sanitario para conjurar el riesgo de contagio a su entorno personal. Sanz no respondió y remitió a su interlocutora a una llamada más tardía que no llegó a producirse. ¿Es el único cargo de confianza o alto cargo que se ha mudado a alguno de los hoteles obligados a cerrar para todos los clientes salvo tasadísimos y excepcionales casos regulados en distintas órdenes ministeriales? Este periódico no tiene respuesta para esa pregunta.

Por la tarde, el gabinete de comunicación del Ejecutivo madrileño ofreció contestación a las preguntas sobre el caso de Sanz aunque muy escueta. Fue la siguiente: "El jefe de Gabinete [Miguel Ángel Rodríguez] ordenó el confinamiento de Álvaro en ese hotel porque era obligatoria su presencia en el despacho de la Puerta del Sol al mismo tiempo que proteger a sus padres octogenarios, que viven con él en un apartamento pequeño. Fue la decisión más eficaz".

A la pregunta de si invocar la protección de sus padres implicaba que el jefe de la Secretaría de Ayuso había dado positivo en el test del coronavirus, que es lo que la presidenta asegura que le ocurrió a ella misma el 16 de marzo, las fuentes consultadas lo negaron. "No estaba contagiado".

Este periódico no pudo por la tarde contactar con ningún representante de Slow Suites Chueca en los teléfonos publicitados a través de su web. No es así posible conocer la tarifa aplicable a uno de los apartamentos ubicado en el Slow Suites Chueca. No obstante, el precio de otros alojamientos de la misma cadena en el centro de Madrid oscila entre los 500 y los 600 euros por semana.

Sí hubo contacto telefónico con cinco de los 22 hoteles cedidos a la Comunidad de Madrid para hospedaje de personal sanitario. Y todos coincidieron en dos datos esenciales. El primero, que desde marzo y aún este lunes seguían cerrados al público y abiertos solo y exclusivamente para sanitarios. El segundo, que para alojarse no basta con que el cliente demuestre que trabaja en la sanidad: ha de ser la Consejería de Sanidad la que comunique al hotel el nombre de la persona que se hospedará bajo su techo.

Los cinco hoteles cedidos y a los que este periódico preguntó si el cambio a la fase 1 ha implicado cambios fueron el AC Avenida, el B&B Madrid Getafe, el Petit Palace President, el Ibis Alcobendas y el B&B Aeropuerto T4. "Desde el 23 de marzo –explicó uno de los trabajadores que atendieron el teléfono– solo aceptamos sanitarios y así será hasta que lo diga la Consejería [de Sanidad] que es la que nos contacta para informarnos de quién va a alojarse". "El trámite –narró otro de un hotel distinto– es que la Consejería de Sanidad nos envíe un correo electrónico". "Todo se hace a través de la Consejería", expuso un tercero.

infoLibre no ha logrado averiguar ni las semanas exactas de su estancia en el apartotel Slow Suites Chueca ni quién pagará la factura en esta ocasión dado que la orden de que se trasladase allí partió de Miguel Ángel Rodríguez. Dado que, según la versión oficial, fue su superior quien le ordenó trasladarse a ese hotel, su caso no es por tanto idéntico al de su jefa máxima. Isabel Díaz Ayuso afirma tajante que pagará de su bolsillo los 2.400 euros pactados con el dueño de Room Mate, Kike Sarasola, por dos meses de alojamiento en una suite de lujo (80 euros por día en lugar de los 200 usuales), aunque ese plazo ya se ha superado de largo: la preidenta durmió por primera vez en el Be Mate Plaza España el 16 de marzo, es decir, dos días después de la declaración del estado de alarma y cuando, en teoría, el hotel se encontraba ya "vacío" y "cerrado al público". Los entrecomillados pertenecen a Sarasola.

De momento, tampoco ha sido posible recabar la versión de la empresa sobre cómo acabó hospedado en el Slow Suites Chueca un cargo de confianza de la presidenta de Madrid. Entre las funciones de Sanz no figura ni la actividad sanitaria ni la prestación de la lista de "servicios esenciales" que conceptúan las diversas órdenes ministeriales [pincha aquí y aquí para consultar la normativa] que regulan la apertura de ciertos hoteles y el cierre de la inmensa mayoría de ellos durante el estado de alarma.

Según el Portal de Transparencia del Ejecutivo madrileño, su trabajo consiste en el "control y coordinación de la agenda de la Presidenta de la Comunidad de Madrid". Se suma a ello la "coordinación y organización de viajes", la "recepción de visitas y atención al público, tanto telefónica como presencial" y el "despacho y gestión de correspondencia y correos electrónicos". En general, le corresponden "labores propias de jefatura de Secretaría de Presidencia".

